La impactante lesión de Giannis Antetokounmpo, que conmociona a la NBA y la deja sin una de sus superestrellas

Los hinchas de Atlanta Hawks se quedaron mudos. En el piso yacía la superfigura del rival. En medio de la ebullición del estadio poco se oyó un grito desgarrador de Giannis Antetokounmpo, uno de los cinco mejores basquetbolistas del mundo, que había caído de un salto para evitar un doble de Clint Capela. El griego no lo consiguió y al bajar se encontró con el cuerpo del suizo y se dobló de manera impresionante la pierna izquierda, hacia atrás, de tal modo que venció el tope normal que impone la rodilla.

Por supuesto, Antetokounmpo no siguió en el partido, que Milwaukee Bucks perdía por 62-52 a falta de 7m14s en el tercer cuarto. Pero en la serie, final de la Conferencia del Este y semifinal de la NBA, estaba al frente por 2 a 1. En Atlanta no estaba disponible Trae Young, su mejor hombre. Y Giannis es la mayor amenaza para ese equipo, pero el público quedó conmovido, en silencio, por la lesión del ala-pivote, a tal punto que lo aplaudió cuando se incorporó. El número 34 llegó a retirarse de la cancha caminando, por supuesto que con mucha dificultad, ante un rostro sumamente preocupado del entrenador Mike Buddenholzer.

La lesión de Antetokounmpo en el partido 4 vs. Atlanta

Si tuviera muchísima suerte, se trataría de una fuerte distensión de ligamentos. Pero es difícil que no haya algo roto en esa pierna izquierda. En ese caso, con semejante percance de su mejor hombre, Milwaukee quedaría condicionado para el resto del cruce, que ahora está 2-2 porque Hawks terminó imponiéndose por 110-88: si bien aún no hay un diagnóstico, es dable pensar que Antetokounmpo no podrá volver por lo que queda de los playoffs. Y que se perderá también los Juegos Olímpicos, una baja que Grecia lamentaría profundamente, si es que finalmente se clasifica para Tokio (está disputando una plaza).

Tan importante es Antetokounmpo en la NBA que en un Partido de las Estrellas, el de 2020, lideró uno de los dos conjuntos: después de décadas de Oeste vs. Este, se jugó un Team Giannis vs. Team LeBron. En otras palabras, el griego era entonces el segundo basquetbolista de la mejor liga del planeta. No por nada fue dos veces distinguido como el jugador más valioso de la etapa regular, en 2018/2019 y 2019/2020.

El suizo Clint Capela, de Atlanta Hawks, cae encima de un muy dolorido Giannis Antetokounmpo, luego de que el griego intentara, sin éxito, impedirle un doble. Curtis Compton - Atlanta Journal-Constitution

Habrá que ver cómo repercute esta lesión en la NBA, no sólo en lo deportivo, sino también en lo político. Hace unas semanas el propio LeBron James se quejó de lo exigente que había sido la temporada, que constó de un calendario muy apretado por haber empezado más tarde, como consecuencia del retraso por la cuarentena a raíz del coronavirus. Usualmente la etapa regular tiene 82 partidos por franquicia, y en este caso hubo 72 pero en bastante menos tiempo, con muchos compromisos en días consecutivos.

Compacto de Atlanta 110 vs. Milwaukee 88

Entre las estrellas, que cargan con el mayor peso de los equipos, hubo muchas bajas: LeBron James y Anthony Davis en Los Angeles Lakers, James Harden y Kyrie Irving en Brooklyn Nets, Kawhi Leonard en Los Angeles Clippers, Joel Embiid en Philadelphia 76ers, Chris Paul en Phoenix Suns. Demasiadas ausencias que no sólo restaron interés mientras esas figuras no estuvieron: varios de esos conjuntos fueron eliminados “antes de tiempo”, pagando ese costo.

LA NACION

Seguí leyendo NBA. Las lesiones de dos estrellas que pueden cambiar el rumbo de los playoffs