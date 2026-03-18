La NBA sumaría a dos franquicias de ciudades emblemáticas y pasaría de tener 30 equipos a reunir 32

Hace unos cinco años, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que estaba en los planes de la organización expandirse y sumar franquicias para potenciar la competencia económica y deportivamente. No se trató de una empresa sencilla. Se montó toda una ingeniería para encontrar dos plazas que tuvieran potencial e historia, y después de muchas gestiones, están claras las mejores opciones: la semana próxima se votará el ingreso de dos organizaciones y se pasaría de 30 a 32 equipos la cantidad de protagonistas para la temporada 2028/2029.

Según varios medios estadounidenses la NBA someterá a votación de la junta de propietarios de franquicias la posibilidad de que ingresen organizaciones de Las Vegas y Seattle, ciudad esta última que volvería a tener un equipo tras la salida de SuperSonics al cabo de 2007/2008.

El argentino Rubén Wolkowyski debutó en el año 2000 en la NBA con la camiseta de Seattle Supersonics; la ciudad del oeste recuperaría un lugar en la mejor liga del planeta.

En teoría, la próxima semana quedará sellada la expansión, que requiere votos favorables de 23 de los 30 propietarios de organizaciones de la NBA. La decisión recae exclusivamente en la Junta de Gobernadores, y si bien la Asociación Nacional de Jugadores (NBPA) tiene voz en muchos asuntos —por ejemplo, la posibilidad de acortar el calendario de partidos—, la incorporación de equipos no está dentro de su alcance.

Cada una de las nuevas franquicias pagaría un canon de entrada de entre 7000 y 10.000 millones de dólares. Las razones del ingreso de estas dos sedes parecen bastante claras.

Seattle es la ciudad más grande de Estados Unidos que careció de un equipo de NBA durante casi los últimos 18 años, desde que SuperSonics se trasladó a Oklahoma City, donde pasó a ser Thunder. El regreso para la temporada 2028/2029 implica haber sorteado el obstáculo de la falta de un escenario que sustituyera al KeyArena, estadio al que la liga consideró inadecuado. Esa situación cambió en 2021, cuando se inauguró el Climate Pledge Arena, sede actual del equipo Storm, de la WNBA, y de Kraken, el de expansión de la Liga Nacional de Hockey, NHL.

El pivote de New York Knicks Karl Anthony Towns sostiene la Copa NBA tras la victoria sobre San Antonio Spurs en la final; el trofeo fue disputado en Las Vegas, que incorporaría una francquicia a la NBA. Ian Maule - FR172030 AP

El posible desembarco de Las Vegas se debe a que la Summer League, que se desarrolla cada año en esa ciudad del estado de Nevada, creció en la última década hasta transformarse en la versión de NBA de la Comic-Con: un evento masivo que congrega a cientos de miles de aficionados en cada julio. Además, Las Vegas fue la sede de la rueda final de la Copa NBA en los tres primeros años en que se la disputó.

Las Vegas logró instalarse en el universo deportivo estadounidense con la llegada de Raiders desde Oakland, en 2020; de Aces desde San Antonio en 2018; de Golden Knights –se incorporó a la NHL como equipo de expansión en 2017– y, próximamente, de Athletics, de la liga de béisbol MLB, que también se trasladarán desde Oakland.

Cómo quedarían las conferencias

Si bien no hay definiciones sobre cómo quedarían exactamente las conferencias cuando se confirmen los ingresos de Seattle y Las Vegas, se cree que ambas franquicias se incorporarán al Oeste. Por lo tanto, sería necesario que un equipo de las que ya participan en ese grupo se trasladara al Este para equilibrar la distribución, con 16 por lado. Medios locales consideran que tres organizaciones están bajo evaluación para hacer ese traspaso: Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans y Memphis Grizzlies.

Julius Randle, de Minnesota Timberwolves, ataca el aro con potencia; la franquicia que tiene a Pablo Prigioni como entrenador asistente puede pasar de la Conferencia del Oeste a la del Este. Matt Krohn - FR172020 AP

Si bien Nueva Orleáns y Memphis son las sedes situadas más al este entre las de la Conferencia del Oeste, la posición geográfica de esas ciudades respecto a Minneapolis (cabecera de Timberwolves) les permite tener vuelos más cortos hacia varias urbes de algunos rivales occidentales, como los que están en Texas (Dallas, San Antonio y Houston) y en Oklahoma City. En cambio, la capital de Minnesota, que se encuentra más al oeste, está más aislada en el territorio y el plantel debe recorrer la misma distancia que otros del este para enfrentarse con organizaciones del medio oeste, como Denver Nuggets, que está en Colorado y a la que tiene a casi 1100 kilómetros de distancia.

Cómo fue la expansión de la NBA

En términos de competencia y negocio, la NBA está en crecimiento desde hace muchos años. La liga nació en 1946 como Basketball Association of America (BAA) con apenas once equipos, que determinaron competir en un torneo. Con la idea de multiplicar la exigencia deportiva se asoció en 1948 a la National Basketball League, NBL, y en ese momento se conformó la NBA. Si bien no siempre fue un éxito, porque entre 1946 y 1966 el certamen osciló entre 8 y 17 equipos, siempre se trabajó para conformar una organización de primer nivel.

Después de aquellos 20 años inestables y hasta 1980 se sumaron 11 franquicias a la liga. En el ’66 desembarcó Chicago Bulls, en el ’67 llegaron San Diego Rockets y Seattle Supersonics, y en el ’68 surgieron Phoenix Suns y Milwuakee Bucks. En 1970 se incorporaron Buffalo Braves (hoy, Los Angeles Clippers), Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers, y en el ’74 apareció en escena New Orleans Jazz (que se mudaría a Utah en 1979). En 1976 se sumaron organizaciones que participaban en ABA: San Antonio Spurs, New York Nets, Indiana Pacers y Denver Nuggets.

Twenty years ago today, the Charlotte Bobcats clawed their way through a multitude of challenging, complex twists and turns to select 19 players in the 2004 NBA Expansion Draft.



Read 'Starting From Scratch' by @sam_perley 📝 — Charlotte Hornets (@hornets) June 22, 2024

En 1980 la NBA comenzó a explotar y durante ocho años tuvo 23 equipos en acción. En 1988 entraron a la competencia Charlotte Hornets y Miami Heat, y en el ’89, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic. Ya con 27 franquicias, se procuró dar espacio a dos organizaciones extranjeras, y en 1995 se añadió a Toronto Raptors y Vancouver Grizzlies, organización esta última que dejaría Canadá y emigraría a Memphis en 2001. En 2004, en la última expansión, emergió la franquicia número 30: Charlotte Bobcats, que más tarde retomaría el nombre “Charlotte Hornets”.