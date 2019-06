Nicolás Laprovittola recibió el MVP de la liga de España Fuente: LA NACION

Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 10:18

Cuando camina por las calles de Barcelona se siente feliz porque se reencontró en esas tierras. Volvió a hervirle la sangre, se sintió seguro, importante, dejó atrás las dudas y se propuso escalar hasta la cima de su talento. Y vaya si lo logró: en un año y medio reescribió su nombre en el firmamento del básquetbol de Europa y se quedó con una distinción que hasta hace un año y medio ni imaginaba. Es el MVP de la Liga de España , es decir el jugador más valioso de la competencia más importante por fuera de la NBA . Nicolás Laprovittola, a los 29 años, sonríe, allí se reconoce al pibe de Morón y esa es su esencia, la clave de todo.

"Cuando hablé con Carlos (por Prunes, su representante) le pedí el contacto de Gustavo Ruiz (el psicólogo que también atiende a Paula Pareto) y trabajé con él muchas cosas que necesita para volver a sentirme confiado y para darme cuenta de que no me había olvidado de jugar al básquet".

Las palabras fluyen en Laprovittola en la charla con LA NACION y recorre todavía con emoción el momento en el que recibió el galardón como el mejor jugador de España. Fueron su mamá, Margarita Stolbizer , y su papá, Juan Carlos, los que lo sorprendieron con el premio y eso le llenó el alma: "No los vi entrar, me tocaron la espalda y me sorprendieron. Me hicieron emocionar porque no sabía que estaban. Delfi (por su novia Delfina Vollmer) había escondido bien el secreto para que no me enterase. La movida que armaron entre la ACB, mis viejos y mi novia, fue algo realmente conmovedor y no soy fácil de lágrimas. Recibir un premio tan grande que fue muy fuerte para mí".

-Cuando estabas en Rusia, ¿podías imaginarte esto?

-Nunca pensaba que podía pasar esto hace dos años atrás. Sí me lo había propuesto en algún momento, eso de conseguir un premio así, pero después lo había dejado a un costado. Quería ser respetado por la Liga de España, por el básquetbol de Europa, que me valoren. Pero ser el mejor jugador en una temporada supera todo. Y la verdad es que hoy pienso que cada paso que me tocó dar, desde Rusia, la NBA, como Brasil o Lituania, me fueron formando para este momento. Con las buenas y las malas cosas que me tocaron vivir.

-La terapia te ayudó para salir de ese mal paso por Rusia, ¿si pudieses contar puntualmente qué fue lo que hiciste para ese cambio.?

-Es que no hice nada en particular. No hay recetas mágicas. Estaba todo en mi cabeza. Tenía que volver a confiar en mi juego. Tenía que resurgir. Debía prepararme para lo que podía llegar a venir. Cuando salgo de Rusia a Badalona llego a un equipo que estaba en un momento delicado, de bajón y tenía que llegar con energías renovadas. Estaba falto de confianza, pero llegué con pilas y mucha ambición. Empecé a prepararme para cada partido de otra manera, pensé cada entrenamiento como algo especial. Cambié de mentalidad.

-Pero, ¿se trabaja en algo en particular?

-Dependía de mi trabajo. Iba a entrenarme con un propósito y me mentalizaba así. No había un ejercicio que me iba a salvar. Me pongo a pensar que todo lo que me pasó fue por algo y que me sirvió para lo que me sucede ahora.

-¿Te pusiste a pensar que el último MVP antes de tu premio fue un compañero tuyo en la selección y nada menos que Luis Scola?

-Eso demuestra la vigencia, la profesionalidad y lo que significa Luis para todo el básquetbol argentino. Lo que representa para nosotros como compañeros es incalculable. Que él sea nuestro guía quiere decir que estamos en buenas manos.

Nicolás Laprovittola, el argentino que fue distinguido con el premio como el mejor jugador de la Liga de España Crédito: acb.com

-Antes te miraban con algo de desconfianza y ahora con un cuidado especial, porque sos una amenaza. ¿Representa una presión esa lupa sobre vos?

-No sé si hay que pensarlo así. Yo lo veo como un premio a mi trabajo durante todo un año. Manu (por Ginóbili) me mandó un video por intermedio de la ACB en el que me dice que tengo que seguir adelante con lo que queda y que debo seguir mejorando. Bueno, eso es lo que persigo. Quiero seguir mejorando, trabajando, superando objetivos cada día y quiero seguir compitiendo al más alto nivel. Por eso no lo siento como una carga, no creo que ahora me defiendan más duro por tener un premio, lo van a hacer como durante toda esta temporada. Entiendo que me van a seguir cambiando las defensas o doblarán las marcas. No creo que cambie nada.

-Justamente eso parece estar en tu horizonte, porque los medios en España dicen que tu futuro ya está en Real Madrid.

-La verdad es que yo estoy muy feliz en Badalona y es el club en el que conseguí las cosas que hoy disfruto. Sin duda que es un honor que se hable que un equipo como Real Madrid piense que yo puedo ayudar, pero la realidad es que yo no sé nada respecto de esa afirmación de los medios aquí en España.

-Llegó el mensaje de Manu, de Pau Gasol, de Ricky Rubio, ¿algún mensaje más?

-De la Generación Dorada me saludaron todos. La verdad es que muchos me felicitaron. Y la mayoría me valoró cómo logré superar a lo largo de mi carrera cada complicación que apareció. Eso a mí me da mucha alegría porque quiere decir que supe sortear los obstáculos que aparecieron en este último tiempo.

-Tanto reconocimiento para vos y para Facundo (Campazzo), en los meses previos a la Copa del Mundo de China, ¿potencia la confianza?

-Con Facu hablamos y nos felicitamos mutuamente. Nos puso felices estar en el quinteto ideal de la ACB y él me saludó por el premio. Creo que varios chicos pudieron terminar la temporada en buen nivel en sus clubes y eso hace que, en el año de Mundial, se potencie la confianza y la ilusión. Pero es tiempo de descansar un poco y después debemos prepararnos, porque no es que cada uno con el juego que hizo en su club va a tener un lugar asegurado, nada de eso va a pasar. Porque tenemos que armar un equipo. La química creo que ya la tenemos, pero necesitamos entrenarnos y jugar juntos. Debemos encontrar los roles de cada uno, porque tenemos que armar el mejor equipo para un torneo muy importante. Todos debemos darle diferentes cosas a la selección.

-Hablamos antes del primer partido en la NBA con San Antonio Spurs y no podías creer lo que estabas viviendo, ¿este premio se compara con ese momento?

-Ser el MVP de España es un premio superior a la experiencia que hice en la NBA. Esto es el reconocimiento a jugar durante todo un año a un nivel muy alto. Lo de San Antonio fue algo muy lindo, la pasé espectacular, pero este premio es más mío. Conocí mucho en la NBA, aprendí de jugadores, pero lo que pasó este año en Badalona con la Penya. Es único.

-¿Dónde está el trofeo?

-Lo tenemos en medio de la mesada. Mientras comemos lo tenemos ahí con nosotros. Es que todavía no le encontramos un lugar en la casa. Pero bueno, ya lo llevaré para Buenos Aires y que quede ahí para tenerlo bien cuidado. Lo miro, es lindo y bastante grande. Pero espero ganar más trofeos todavía.

-¿Cuán importante es Delfina en este momento de tu carrera?

-Delfi es una persona que, además de bancarme a mí y de cambiar de cada país todo el tiempo, es una mujer que busca su desarrollo persona. Y tener alguien así en casa te motiva y empuja mucho más. Ella sabe cómo cuidarme, cómo ponerme en tierra y qué decirme en el momento justo. No me deja hundirme cuando tengo un mal partido y me hace saber que no estoy por encima de los demás cuando me salen las cosas muy bien. Es muy humilde y sabe decir lo justo siempre. Somos parecidos y nos complementamos bien. Es la clave de muchas cosas.

Nicolás Laprovittola recibió el MVP de la liga de España Fuente: LA NACION