Leandro Bolmaro fue elogiado por su entrenador en Utah Jazz, a pesar de la derrota contra Denver Nuggets: “Nos encanta su dureza”

La noche del viernes fue más bien difícil para Utah Jazz, que sumó su segunda derrota en el inicio de la temporada de la NBA, por 117-101 contra Denver Nuggets en un partido en que fueron ampliamente dominados por su rival. No obstante, la situación adversa en el juego permitió que Leandro Bolmaro, recientemente llegado después de un año en Minnesota Timberwolves, tuviera su segundo partido de la temporada en su nueva franquicia. Y el cordobés no decepcionó,: sumó sus primeros 2 puntos, 2 asistencias y un rebote e incluso recibió elogios de su entrenador, Will Hardy.

El nacido en Las Varillas hizo su presentación en el equipo de Salt Lake City durante el segundo cuarto, cuando la distancia ya era de 15 puntos, pero no le llevó mucho tiempo generar su primer impacto. Faltando tres minutos para el final de la primera mitad, Bolmaro se asoció de gran manera para asistir al finlandés Lauri Markkanen limpiando la marca e inaugurando sus estadísticas en Utah.

La asistencia de Bolmaro a Markkanen

El alero se mantendría dentro de la rotación durante gran parte del encuentro, y su mejor momento llegaría promediando el último cuarto. Jugando un gran pick-and-roll, Bolmaro aguantó la marca de Jeff Green y sacó un buen tiro para firmar sus primeros puntos. La jugada incluso le valió cumplidos por parte del relator en la transmisión oficial: “Nice shot, Leandro”.

Los elogios continuaron en las declaraciones de Hardy al término del duelo, que destacó la agresividad y energía que demostró durante sus minutos en el court: “Nos encanta la dureza de Leandro. Su habilidad para defender la pelota, el ritmo con el que juega. El fuego con el que juega en ambos lados es definitivamente representativo de cómo queremos que nuestro equipo y programa sean”.

Los primeros puntos de Bolmaro en Utah Jazz

De todos modos, su aporte no fue suficiente para evitar una contundente derrota para Jazz, que encontró en Markkanen a su jugador más destacado, sumando 17 puntos y 10 rebotes. Por el lado del equipo ganador, Bones Hyland fue la figura del encuentro, registrando 26 puntos, 3 asistencias y metiendo 7 de sus 12 intentos de tres, todo entrando desde el banco. Por su parte, Michael Porter Jr. (22p-13r) y DeAndre Jordan (12p-13r) también fueron fundamentales en la victoria de su equipo.

El resumen del encuentro

¿El turno de Campazzo?

Después de la destacada actuación de Bolmaro, este sábado podría llegar también la tercera actuación de Facundo Campazzo con Dallas Mavericks. El ex Denver Nuggets apenas pudo sumar tres minutos en el triunfo contra Brooklyn Nets el jueves, aunque le alcanzó para dar su primera asistencia a su socio de Real Madrid Luka Doncic, y esperará que el entrenador Jason Kidd le pueda dar mayor rotación cuando la franquicia texana se enfrente a Oklahoma City Thunder, desde las 22 hora argentina.

