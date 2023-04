LeBron James, el Rey eterno: Los Angeles Lakers disfrutaron de otra jornada magnífica de su gran estrella

escuchar

Absolutamente dominante. Lo desafían y su talento se multiplica. Despertar su animal competitivo no es más que ponerse de frente del final deportivo de cualquiera. LeBron James es el amo y señor de la NBA y lo demostró otra vez en la victoria por 117-111 de Los Angeles Lakers sobre Memphis Grizzlies, que no pudo contener tanta grandeza de The King y quedó al borde de la eliminación, ya que la franquicia angelina se puso 3-1 arriba en la serie de playoffs.

Son 20 años mandando. Y cuando advirtió que debía tomar el control de su equipo para encaminarlo no dudó. Es que ya se trató de una serie que para él se volvió personal. Porque el atrevido Dillon Brooks, de los Grizzlies, se atrevió a calificarlo de “viejo” y LeBron cuando parecía que se le escapaba un juego en el Staple Center, agarró la última pelota del tiempo regular, a 0,8 segundos del final y convirtió el doble para mandar el partido a tiempo extra. Después se volvió dominante a tal punto que con un 2+1 terminó por cerrar el juego. Todo en su partido 1693 en la liga más poderosa del mundo del básquetbol .

Parece increíble, pero a los 38 años y sin tener el partido más determinante de su carrera es capaz de poner de rodillas a cualquier rival. Cerró una planilla con 22 puntos, 20 rebotes y 7 asistencias en 45 minutos . Ningún “Laker” desde Shaquille O’Neal en 2004 firmaba un juego con un 20+20. Para completar una escena perfecta, se resolvió el partido con los dos protagonistas excluyentes de la serie: cuando faltaban 34 segundos, con el marcador 111-108 a favor de los Lakers, The King tomó la bola para asumir el ataque justamente ante la marca de Dillon Brooks, que lo acompañó hasta adentro de la zona pintada y no sólo no pudo evitar que LeBron llegase hasta el aro en bandeja, sino que también le cometió una falta y le ofreció la chance de un tiro libre extra.

“Hay muchos chicos jóvenes. Entiendo que tengo que conseguir que estén cómodos. Debemos ser mejores. Para tener más confianza cuando estamos sobre la cancha y superarnos ”, explicó LeBron tras la victoria. Y agregó respecto de tener la serie a favor por 3-1: “Debemos jugar rápido, saber leer rápidas las transiciones, atacar fuerte el cristal, la pintura, el aro... Todo. Debemos seguir así en el lado ofensivo”, dijo la estrella más importante que hoy tiene la NBA.

La emotividad fue el denominador en la serie y no todos puede soportar semejante marco, por eso el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, valoró cómo pusieron la historia a su favor: “ Estoy muy orgulloso de nuestros hombres, de cómo pelearon. Encontramos una forma ”.

El quinto partido se disputará el miércoles 26 de abril en el FedEx Forum y los Lakers saben que tienen en su poder un resultado muy favorable y que las estadísticas marcan que el 95% de equipos que cuentan con una ventaja de 3-1 en una serie finalmente se clasifican a la instancia posterior . En el caso de conseguir el pase, los Lakers se enfrentarán ante el ganador del cruce entre Sacramento Kings y los Golden State Warriors, que igualan la serie por 2-2.

