LeBron James pulveriza todos los récords en la NBA: ante los Pelicans se anotó en el club de los 50 mil

Cuando parecía que ya no había más registros para quebrar, LeBron James se encargó de pulverizar esa idea y reescribió la historia de la NBA con una marca que sólo se pueden permitir un puñado de talentos. The King, en la victoria de Los Angeles Lakers ante New Orleans Pelicans por 136-115, superó la barrera de los 50.000 puntos sumando temporada regular y playoffs. “No voy a sentarme aquí y endulzarlo. Son muchísimos puntos. Es especial”, dijo el 23 de la franquicia angelina.

Sucedió en el tercer cuarto, todos estaban expectantes porque sabían que apenas le faltaba anotar un punto más. Entonces, LeBron lo consiguió en su primer lanzamiento de ese período y fue con un triple a 45 grados desde el lado izquierdo del ataque de los Lakers tras el pase de Luka Doncic. En el siguiente minuto pedido por su equipo, en los altavoces del estadio Crypto.com Arena se escuchó: “Damas y caballeros, todos acabamos de presenciar la historia”.

En su vigésima segunda temporada en la NBA, es la segunda oportunidad en la que su promedio de puntos está por debajo de los 25 tantos (24,8), algo que sólo pasó en su temporada de novato. Pero sus medias son muy semejantes a las que consiguió cuando fue MVP en 2013. Desde que cumplió los 40 años, a fines de diciembre, sus cifras son de 26,1 puntos con un 42,3% en triples, 8,2 rebotes y 8,1 asistencias.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

“Obviamente, lo primero que me viene a la mente es de dónde vengo. Empecé a jugar cuando era un niño pequeño y me encantaba el deporte, y esperaba que algún día pudiera jugar al más alto nivel. He podido hacerlo y realmente disfruto de mi carrera. Así que definitivamente es un honor. Es genial ver eso”, contó LeBron después de la victoria de los Lakers.

James ya es el máximo anotador de la historia de la NBA, tanto en la temporada regular como en los playoffs. Mantiene un gran nivel a mitad de su temporada 22, con la que igualó el récord, y se está distanciando de los otros grandes del deporte: Kareem Abdul-Jabbar, de los Lakers, que jugó 20 temporadas, ahora está en un distante segundo lugar con 44.149 puntos combinados.

“Es increíble verlo hacer estas cosas a esta edad”, dijo Luka Doncic, que anotó 30 puntos, 15 asistencias y ocho rebotes contra Nueva Orleans. “Es increíble. Esos 50.000 puntos... Ni siquiera puedo explicar lo increíble que es eso. Puede llegar a los 70.000. Nunca se sabe”.

A los 40 años, LeBron James sigue asombrando a todos los fanáticos de la NBA Mark J. Terrill - AP

James está empatado con Vince Carter en cuanto a la mayor cantidad de temporadas jugadas en la historia de la NBA. Pero a lo que impacta de LeBron James es que a los 40 años mantiene su voracidad inalterable: fue nombrado jugador del mes de la Conferencia Oeste de la NBA el martes último después de promediar 29,3 puntos, 10,5 rebotes, 6,9 asistencias y 1,2 robos en febrero con más de 35 minutos por partido para los Lakers, que tuvieron marca de 9-2 para ascender al segundo lugar en el Oeste.

Los números de LeBron son increíbles: jugó en 1.548 partidos de temporada regular y está sólo por detrás de Robert Parish (1.611) y Kareem Abdul-Jabbar (1.560). Si se mantiene saludable y decide seguir para una temporada número 23, un récord, probablemente superará a Parish en la próxima campaña.

The King también jugó en 287 partidos de postemporada, la mayor cantidad en la historia de la NBA. Se convirtió en el máximo anotador de la liga en playoffs el 25 de mayo de 2017, cuando superó el total de 5.987 de Michael Jordan durante el partido de las finales de la Conferencia Este de Cleveland Cavaliers en Boston.

Luego se convirtió en el máximo anotador en la historia de la temporada regular el 7 de febrero de 2023, cuando superó el récord de Jabbar de 38.387 puntos durante el encuentro de los Lakers contra Oklahoma City Thunder. Incluso con su actuación contra los Pelicans logró sumar al menos 10 puntos en 1.278 partidos consecutivos desde el 6 de enero de 2007, la racha más larga en la historia de la NBA.

El premio al jugador del mes de febrero que recibió James fue el número 41, lo que amplía su propio récord en la liga. También es el jugador de mayor edad en ganar el premio, superando a Karl Malone, de 37 años, en noviembre de 2000.

LA NACION