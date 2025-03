Los Angeles Lakers en alerta: la lesión de LeBron James en el clásico ante Boston Celtics y una derrota que cortó una racha de ocho victorias

Fue una noche muy complicada para Los Angeles Lakers. La franquicia angelina sentía que su andar era sólido y que se perfilaba como uno de los serios aspirantes al anillo de la NBA, sobre todo después de la incorporación de Luka Doncic, el clásico ante Boston Celtics dejó varias heridas de las profundas. Pero la derrota por 111-101 en el TD Garden no solo dejó sin efecto la racha de ocho victorias, sino que sobre el final del partido, LeBron James tuvo que dejar el campo de juego por una molestia muscular. Lo que se suponía una dolencia menor, terminó por inquietar a todos porque las últimas versiones indican que The King podría estar varias semanas afuera de la actividad.

Según un informe de Dave McMenamin de ESPN, la idea que en estos momentos hay en los Lakers es que la recuperación de James podría ser “cuestión de semanas”. Si la lesión resulta ser grave, es un tremendo golpe, ya que es sobre el cierre de la serie regular y podría afectar el andar del equipo de los playoffs de la Conferencia Oeste. En el vestuario de los Lakers, LeBron James le dijo a los periodistas que no tiene mucha preocupación por su lesión. “Día a día”, explicó The King .

🎞️ La jugada en la que LeBron James ha sufrido una lesión en la ingle. pic.twitter.com/I3Ka8Mt0AP — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) March 9, 2025

Fue un tirón en la zona izquierda de la ingle, según informó la organización, lo que le impidió a James continuar el partido, justo cuando LA Lakers pasaba por un gran momento en el último cuarto. La franquicia angelina había arrancado el último período perdiendo por 87-67, estaban con un parcial de 18-7 que los había devuelto al partido y había tenido seis puntos y dos asistencias de LeBron, hasta que tuvo que ser reemplazado por Jarred Vanderbilt.

“He estado allí antes y sé con qué tipo de lesión estoy lidiando. No es tan grave. Obviamente vamos a estar día a día y al pendiente a diario y veremos si mejora. Luego tomaremos las medidas apropiadas y ver qué necesitamos hacer a partir de entonces”, dijo LeBron en el vestuario de los Lakers. Esta no es la primera vez que James queda fuera de juego por un tipo de lesión similar. Durante la temporada de debut de LeBron en Los Angeles, se desgarró la ingle izquierda el día de Navidad de 2018 en una victoria sobre Golden State Warriors. Se vio obligado a perderse los siguientes 17 partidos, de los cuales los Lakers perdieron en 12 y terminaron afuera de los playoffs.

LeBron James on his groin injury during the Lakers’ loss to the Celtics: pic.twitter.com/uDxR0LxqP5 — Jovan Buha (@jovanbuha) March 9, 2025

“Lesionarse en este momento... Esas lesiones en la ingle, no quiero decir que sean las peores, pero son difíciles de tratar. Se tendrá que tomar su tiempo y nosotros debemos tener mentalidad de equipo”, dijo Luka Doncic, respecto del peso en el equipo de LeBron. “Hemos tenido muchas situaciones en las que un jugador se ha visto afectado por algún tipo de lesión o un traspaso o lo que sea y hemos hecho un gran trabajo para recuperarnos. No espero nada diferente”, explicó Austin Reaves

Ahora, el gran interrogante es saber cuánto tiempo estará afuera el jugador de 40 años y qué impacto tendrá su ausencia en el equipo. En principio se cree que el staff técnico de los Lakers no arriesgará a The King para el back to back (partidos en días consecutivos) ante Brooklyn Nets, ya que quedan 40 días para el arranque de los playoffs (19 de abril) y es el gran objetivo de la franquicia de Los Angeles.

