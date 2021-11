Lou Williams, el jugador de la NBA que protestó por el trato que le dan a su relación con dos mujeres: “Son las madres de mis hijos”

Los tres tomaron la decisión de hacerlo público en 2015. El personaje más conocido públicamente es Lou Williams, y las otras dos integrantes de la familia son Rece Michell, que subió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecía dándose un beso con Ashley Henderson en el salón de la casa del jugador de la NBA. Allí celebraron la llegada del año nuevo.

Viven juntos con sus hijos y, más allá de la seguridad de su decisión, ahora el base de Atlanta reveló detalles de la exposición que lo incomodan. “Me resulta muy complejo convivir con las críticas y los comentarios infundados”, señaló Williams en una entrevista realizada por Taylor Rooks para el sitio Bleacher Report.

Rece Michell y Ashley Henderson en el salón de la casa de Lou Williams; la foto con la que eligieron mostar públicamente que los tres tenían una relación

“De hecho, la gente llegó a decir que eran hermanas. ¡Es ridículo! No me gusta la parte en la que yo no puedo controlar lo que se dice o cómo las ve la gente. Esas mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquiera con las que voy por ahí”, afirmó el tres veces Mejor Sexto Hombre de la NBA (2015, 2018 y 2019).

Brown y Blonde, en las gradas, alentando a su novio en común

Williams, de 35 años, mantiene una relación con Ashley Henderson, a quien cariñosamente llama Blonde (rubia), desde hace más de una década. Ella es la madre de sus dos primeros hijos. Y cuando llegó a Toronto en 2014, el jugador de los Raptors empezó una relación con Rece Mitchell, a quien bautizó Brown (morocha). Con ella tuvo un tercer hijo.

Es muy activo en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,2 millón de seguidores y suele compartir imágenes de las actividades que desarrolla con sus tres hijos.

Así juega Lou Williams

Ambas mujeres admitieron que se llevan muy bien entre ellas y se las puede ver juntas en el estadio, alentando a su novio en común.

La carrera de Williams es muy exitosa. Jugó en Philadelphia, Atlanta, Toronto, Los Angeles Lakeres, Houston, Los Angeles Clippers y recientemente volvió a los Hawks y tiene un promedio de 14,2 puntos en más de mil partidos en la NBA.