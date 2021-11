Facundo Campazzo en Denver: otra derrota, las maravillas de Ja Morant y una preocupación en ascenso

No es un año sencillo para Facundo Campazzo. Su esmero defensivo es el de siempre, pero la forma en la que se involucra en la ofensiva por el momento es muy distinta. Le cuesta encontrar ritmo. No para lucirse, sino para generar acciones provechosas para sus compañeros. Algunos chispazos todavía perduran, pero el comienzo no fue tan prometedor como el cierre de la temporada anterior. Encima el rendimiento de su equipo, Denver Nuggets, no lo ayuda a recuperar ánimo. En una campaña bastante irregular, registra 4 triunfos y 4 derrotas, la última de ellas en la noche del miércoles ante Memphis, por 108 a 106.

El argentino jugó 14 minutos y terminó con 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Una producción discreta. Seguramente para los fanáticos argentinos, el momento más interesante fue la jugada del tercer cuarto, cuando en un mismo movimiento aprovechó un rebote largo para asistir con un cachetazo a Bones Hyland.

No hubo muchos momentos destacados del argentino durante el resto de su partido. En Denver las luces, como siempre, se posan sobre Nikola Jokic, implacable con 34 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias.

En tanto en Memphis Grizzlies, otra vez se lució el base Ja Morant, autor de un fantástico doble con un giro de 360°, que concluyó con un cambio de manos para definir con izquierda en el aire, en un movimiento digno de Michael Jordan.

Ja Morant deja al menos una perla en cada noche; es uno de los jugadores más espectaculares de la competencia Brandon Dill - FR171250 AP

Acrobático, entretenido y efectivo. El joven base de apenas 22 años anotó 18 tantos, dio 6 asistencias y tomó 6 rebotes. Su crecimiento es constante y de a poco comienza a convertirse en una de las principales caras del show de la NBA.

Otra derrota de Chicago

Uno de los equipos revelación en el arranque de la competencia es Chicago Bulls, por su juego y por el buen momento de forma de dos figuras como DeMar DeRozan y Zach Lavine. Pero anoche perideron su segundo partido de la temporada ante Philadelphia (98-103).

Sus figuras estuvieron en el rendimiento acostumbrado (37 de DeRozan y 27 de Lavine), pero el resto no acompañó y no tuvieron resto para imponerse en un final cerrado contra los Sixers.

Joel Embiid, de Philadelphia, anota frente a Alex Caruso, de Chicago Tim Nwachukwu - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Philadephia se apoyó en una distribución ofensiva más equitativa que hizo lucir a varios jugadores: Joel Embid (18 y 9 rebotes), Seth Curry (22), Georges Niang (18) y Tyrese Maxey (14).

Las posiciones

Miami Heat es el líder del este, con 6 triunfos y una derrota, y lo siguen Philadelphia y Chicago, con récord de 6-2. En el Oeste mandan Utah Jazz y Golden State (ambos 6-1). Los Warriors, en la última jornada, aplastaron a Charlotte con 31 puntos de Jordan Poole.