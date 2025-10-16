Luca Vildoza y su mujer, detenidos y luego liberados tras un incidente con una ambulancia en las calles de Bologna

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su mujer estuvieron detenidos por unas horas en una dependencia policial de Bologna, Italia, luego de un incidente con los conductores de una ambulancia en las calles de esa ciudad. La pareja regresaba a su domicilio luego del partido entre el Virtus, equipo donde juega el base argentino de 30 años, y el Mónaco, por la Euroleague.

El portal Bologna Today informa que “una ambulancia de la Cruz Roja se dirigía a asistir a una persona herida cuando, de repente, se topó con un coche que la bloqueó y, según la policía, sus ocupantes agredieron al personal médico. Vildoza y su mujer, Milica, fueron arrestados por agresión al personal médico”.

Luca Vildoza, en acción durante el partido entre Virtus Bologna y Mónaco, por la Euroleague Fabio Patamia - Getty Images Europe

La Jefatura Superior de Policía reconstruyó el hecho y, en principio, estableció que el vehículo sanitario “se había detenido momentáneamente para entrar en el domicilio de la emergencia cuando llegó un coche negro en el que viajaban Vildoza y su esposa. El jugador de básquetbol, molesto con el vehículo de emergencia, supuestamente mostró sus pechos e insultó a los paramédicos, acusándolos de bloquear la calle ‘mientras jugaban con sus teléfonos’”, según publicó Bologna Today.

Al parecer, ambos vehículos -el conducido por Vildoza y la ambulancia- volvieron a cruzarse en otra calle. “De acuerdo a los testigos, el coche del jugador frenó repetidamente e impidió el avance del vehículo de emergencia, hasta que una de las paramédicas, una mujer de 54 años, se bajó para pedir explicaciones. La situación se agravó en cuestión de segundos: Milica Vildoza supuestamente la agarró del pelo y el cuello, mientras que su marido la agarró del brazo y la levantó por el cuello, causándole lesiones que se cree sanarán en pocos días”, se lee en Bologna Today.

Luca Vildoza y su mujer, Milica Tasic, durante unas vacaciones instagram.com/lucavildoza_

La prensa italiana informó que la pareja fue detenida luego del incidente, y que también acudieron al lugar funcionarios del Virtus Bologna, el club para el que juega el argentino -quien no jugó la última AmeriCup ni estuvo presente en las ventanas de eliminatorias con la selección- para interiorizarse sobre la situación del basquetbolista. Vildoza y su mujer fueron trasladados a una comisaría, donde quedaron detenidos por agredir a personal sanitario. Esta mañana recuperaron su libertad.

El incidente motivó la apertura de una causa judicial, cuya investigación determinará las circunstancias del hecho. Los funcionarios recopilan declaraciones de testigos y filmaciones de las cámaras de seguridad en el trayecto entre las calles Via Calori y Viale Silvani en el que ocurrieron los hechos. Virtus Bologna informó en un comunicado que el deportista ya está concentrado con sus compañeros y viajará para disputar el próximo partido, ante el Lyon-Villeurbanne.

“El jugador y su esposa, considerándose víctimas de un comportamiento ilícito, se encontraron con un profesional sanitario a bordo de un vehículo de la Cruz Roja Italiana mientras se dirigían a casa tras su partido. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se procedió a la identificación y ejecución de las medidas legales contra el jugador y su esposa”, señaló el club.

Y agregó: “Esta mañana, la Fiscalía del Tribunal de Bologna notificó a las partes un decreto de libertad inmediata e irrestricta, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini, al considerar que no existía ninguna necesidad restrictiva. La Fiscalía desistió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy [hora de Bologna]”. La liberación, según informaron los medios italianos, ya se hizo efectiva.

Mattia Grassani, abogado de Virtus Bologna, habló con el canal TRC y contó la situación: “El comunicado de la jefatura de policía se basó únicamente en las declaraciones del profesional sanitario, pero también realizamos nuestra propia investigación y, con otros testimonios, reconstruimos una imagen diferente; por lo tanto, se escuchará a todas las partes, no solo a una. Hay testigos que no pertenecen a ninguna de las partes, sino simplemente a transeúntes”, explicó.

Luca Vildoza, con la camiseta de Virtus Bologna durante el partido con Mónaco, por la Euroleague Fabio Patamia - Getty Images Europe

Y continuó: “La ambulancia parece dirigirse hacia la carretera. Una maniobra, como mínimo, imprudente, que bloqueó el domicilio del jugador, quien tenía comida para llevar y a su pareja embarazada. La posición estática de la ambulancia impidió el paso del coche negro del jugador. Si tu esposa está embarazada y alguien te bloquea el paso, puede surgir un enfrentamiento”, justificó el letrado.

El abogado continuó: “Virtus actuó de inmediato para reconstruir el incidente, está monitoreando los hechos y se congratuló de la revocación de todas las medidas. Ahora habrá tiempo y calma para reconstruirlo todo. Se ha revocado la prisión preventiva y, a instancias de la fiscalía, no se han tomado más medidas. El jugador, desde hoy y hasta que se dicte sentencia firme, es un ciudadano libre”.