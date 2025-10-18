Habló la enfermera agredida por el basquetbolista Luca Vildoza y su mujer en Italia

En las últimas horas habló Tiziana D’Antonio, la enfermera voluntaria de la Cruz Roja que fue agredida en las calles de Bologna, Italia, por el basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, la voleibolista serbia Milica Tasic. La pareja fue detenida y luego liberada tras un incidente con una ambulancia luego del partido entre el Virtus, equipo donde juega el base de 30 años, y el Mónaco por la Euroleague.

“Llevo 22 años como voluntaria de la Cruz Roja, soy instructora de reanimación, pero después de lo ocurrido el miércoles por la noche, no sé si volveré a subirme a una ambulancia. Cuando me agarraron del cuello, entré en pánico, tuve miedo, y aún ahora me cuesta hablar de eso”, detalló D’Antonio, quien denunció la agresión en diálogo con el medio italiano La Repubblica.

Según el portal Bologna Today, “una ambulancia de la Cruz Roja se dirigía a asistir a una persona herida cuando, de repente, se topó con un coche que la bloqueó y, según la policía, sus ocupantes agredieron al personal”. Tras el episodio, Vildoza y Milica fueron arrestados por “agresión al personal médico”.

Incluso, hay una imagen tomada en ese momento, donde se ve el auto del deportista adelante del vehículo sanitario, evidencia que es utilizada en la investigación.

La imagen tomada en algún momento del incidente. Se puede ver el Mercedes de Vildoza adelante de la ambulancia. La Republicca

Al ser consultada sobre qué recuerda de la noche del miércoles, la enfermera indicó: “Soy la jefa del equipo de la ambulancia que estaba en servicio desde las 19.45. Pasamos por el Palazzo dello Sport después del partido de básquet y nos acababan de dar una alerta. Paramos la ambulancia en Via Calori con las luces de emergencia encendidas, porque ni yo ni el conductor sabíamos a qué calle debíamos ir. En ese momento, escuchamos la bocina y vimos un Mercedes Benz negro intentando adelantarnos, lo que finalmente hizo. El conductor [Vildoza] nos hizo un gesto obsceno”.

Luca Vildoza durante el partido entre Virtus Bologna y Mónaco, por la Euroleague (Photo by Fabio Patamia/Getty Images) Fabio Patamia - Getty Images Europe

En tanto, aseguró que el auto, tras realizar la maniobra de sobrepaso, “se desviaba de derecha a izquierda (como en zig-zag), frenando el paso” de la ambulancia. “Casi lo chocamos. En los semáforos de las avenidas, nos adelantamos, pero aceleró. El conductor me dijo ‘no podemos seguir así, vamos a tener un accidente’. Así que le dije ‘pará un momento así le explico que estamos en una emergencia’”, siguió D’Antonio con su relato.

“Mido 1,55 metros, peso 54 kilos y tengo 55 años. Está claro que no represento una amenaza física. Me acerqué a la ventanilla [del Mercedes de Vildoza], él la bajó y empezó a hacerme señas con la mano para que revisara nuestros teléfonos. Él hablaba en español, la chica que lo acompañaba en inglés. Le dije en un inglés mal hablado ‘estamos en emergencia’. En ese momento, salió del auto”, expresó la enfermera.

Y continuó: “Cuando abrió la puerta, me agarró del cuello y me levantó del suelo. Empecé a gritar. Incluso la mujer, alta y rubia, que lo acompañaba, se bajó y me tiró del pelo. Los demás voluntarios que me acompañaban lo vieron todo e intervinieron. Logramos calmarlos. Mientras tanto, mis compañeros llamaron a la Policía, pero justo vi pasar una patrulla y los detuve”.

Tras ello D’Antonio contó que nunca se había “imaginado” una situación de este tipo, que no lo conocía a Vildoza y que alguien le dijo que el basquetbolista cobraba un sueldo de “cuatro millones de euros”.

“Yo gano 25.000 euros al año, soy voluntaria y actué con buena conciencia. No permitiré que mi vida se arruine por una situación de la que soy la víctima. Creo en los valores de la Cruz Roja y siento que perdimos el sentido de la civilidad. Nunca tuve tanto miedo. Después de 22 años, no sé si seguiré así”, lamentó.

En línea con el testimonio de la enfermera, la Jefatura Superior de Policía reconstruyó el hecho y, en principio, estableció que el vehículo sanitario “se había detenido momentáneamente para entrar en el domicilio de la emergencia cuando llegó el coche negro en el que viajaban Vildoza y su esposa. El jugador de básquetbol, molesto con el vehículo de emergencia, supuestamente insultó a los paramédicos, acusándolos de bloquear la calle ‘mientras jugaban con sus teléfonos’”, según publicó Bologna Today.

“De acuerdo a los testigos, el coche del jugador frenó repetidamente e impidió el avance del vehículo de emergencia, hasta que una de las paramédicas se bajó para pedir explicaciones. La situación se agravó en cuestión de segundos: Milica Vildoza supuestamente la agarró del pelo y el cuello, mientras que su marido la agarró del brazo y la levantó por el cuello, causándole lesiones que se cree sanarán en pocos días”, indicó el medio italiano.

La pareja fue detenida luego del incidente; ambos fueron trasladados a una comisaría y a la mañana siguiente recuperaron su libertad.