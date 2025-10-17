Por qué fueron detenidos el basquetbolista Luca Vildoza y su esposa en Italia

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, Milica Tasic, fueron detenidos y posteriormente liberados en Bologna, Italia, luego de un incidente con personal de una ambulancia, tras un partido de la Euroleague entre el Virtus Bologna, equipo de Vildoza, y el Mónaco. La policía local investiga el incidente para determinar las responsabilidades.

El incidente con la ambulancia

Según el sitio Bologna Today, una ambulancia de la Cruz Roja se dirigía a asistir a una persona herida cuando un coche bloqueó su paso y sus ocupantes agredieron al personal médico. La policía identificó a Vildoza y a Milica como los agresores. La Jefatura Superior de Policía informó que la ambulancia se detuvo momentáneamente cerca del domicilio de la emergencia, momento en que llegó el coche de Vildoza, que aparentemente molesto, increpó a los paramédicos, acusándolos de bloquear la calle mientras usaban sus teléfonos.

El incidente inicial derivó en un segundo encuentro entre los vehículos. Testigos relataron que el coche de del argentino frenó repetidamente, impidiendo el avance de la ambulancia. Una paramédica de 54 años se bajó para pedir explicaciones y la situación se tornó aparentemente violenta. Según Bologna Today, Milica Tasic supuestamente agarró a la paramédica del pelo y el cuello, mientras que Luca Vildoza la sujetó del brazo y la levantó por el cuello, causándole lesiones leves.

Reacción de las autoridades y del Virtus Bologna

Tras el incidente, la pareja fue detenida y trasladada a una comisaría. Funcionarios del Virtus Bologna se presentaron en el lugar para informarse sobre la situación y el club emitió un comunicado en el que señaló que Vildoza y su esposa se consideran víctimas de un comportamiento ilícito por parte del personal sanitario de la Cruz Roja Italiana. El comunicado agrega que la Fiscalía del Tribunal de Bologna ordenó la liberación inmediata de la pareja, al considerar que no existía necesidad de medidas restrictivas.

La versión del abogado de Vildoza

Mattia Grassani, abogado del Virtus Bologna, declaró al canal TRC que la investigación policial se basó inicialmente solo en las declaraciones del personal sanitario y afirmó que realizaron su propia investigación y obtuvieron testimonios que reconstruyen una imagen diferente del incidente.

El abogado continuó: “La ambulancia parece dirigirse hacia la carretera. Una maniobra, como mínimo, imprudente, que bloqueó el domicilio del jugador, quien tenía comida para llevar y a su pareja embarazada. La posición estática de la ambulancia impidió el paso del coche negro del jugador. Si tu esposa está embarazada y alguien te bloquea el paso, puede surgir un enfrentamiento”.

La Fiscalía desistió de realizar una audiencia sumaria inicialmente prevista. El club informó que el basquetbolista está concentrado con sus compañeros y viajará para disputar el próximo partido. Grassani enfatizó que se revocó la prisión preventiva y no se tomaron más medidas contra el jugador, quien es considerado un ciudadano libre hasta que se dicte sentencia firme.

Grassani agregó: “El jugador, desde hoy y hasta que se dicte sentencia firme, es un ciudadano libre”.

