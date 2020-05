LeBron James también tenía un talento innato para ser jugador de fútbol americano. Doc Rivers, histórico entrenador de la NBA, dijo que podía haber sido el máximo talento de la NFL. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 00:01

Doc Rivers es una leyenda viviente de la NBA . Histórico entrenador de los Clippers de Los Ángeles, habló en el podcast de su hijo Austin y dejó una declaración que involucra a LeBron James : "Creo que si él hubiera jugado al fútbol americano podría haber sido el mejor jugador de todos los tiempos , y en cualquier posición", lo elogió. " Michael Jordan era un súper atleta y también lo era Kobe Bryant. Pero no sé si alguna vez ha habido un atleta como LeBron en nuestra liga", amplió Rivers.

LeBron James nunca perdió su cariño por el fútbol americano, deporte que práctico con cierto éxito durante su secundaria. Aquí, viendo un partido con su hijo. Fuente: AFP

En marzo de este año, James publicó en su perfil de Instagram una foto suya de chico seguida de un texto en alguna revista de fútbol americano juvenil. "Tiene manos inmensas, hace unas carreras tremendas (para recibir la pelota), puede escaparse de cualquier defensor y tiene una velocidad sorprendente para ser una persona tan grande", decía el reporte, que en otro pasaje lo define como "indefendible" para sus adversarios. LeBron James era un talento precoz...para el fútbol americano.

James siempre coqueteó con el deporte de la pelota ovalada y los touchdowns. " He soñado todo el tiempo con jugar al fútbol americano, y es una locura porque en realidad nunca corro en la cancha en mis sueños", dijo alguna vez. LeBron, incluso, admitió que pudo haberse candidateado para vestir alguna camiseta de la NFL en el draft de 2011, año en que la NBA sufrió un lockout patronal y la competencia estuvo parada. "Para ser honesto, así fue. No tenía ni idea de cuánto tiempo iba a durar el parate, y mi entrenador Mike y yo nos pusimos a entrenar para ser un jugador de fútbol americano en octubre o noviembre. Empezamos a correr, a cronometrar nuestros tiempos, y a meter más cosas de ese tipo en nuestros entrenamientos", contó en el programa WRTS: After Party.

Otra postal de LeBron en un campo de fútbol americano, deporte que practicó durante su niñez y adolescencia Fuente: AP

En su secundaria, James era un corredor veloz. Jugaba fútbol americano y se postulaba como un proyecto interesante en ese deporte en Ohio, su estado. Más aún: hace algunas semanas admitió que dejó de jugar después de su tercer año en St. Vincent-St. Mary's High School en Akron: "Mis compañeros del equipo de basquet me amenazaron con patearme el trasero todos los días de práctica hasta que tuviera suficiente! ¡Creo que tomé una decisión inteligente! ¡Ja!". En esa publicación, James etiquetó a Sian Cotton, Brandon Weems, Dru Joyce, Romeo Travis y Frankie Walker, con los que aún mantiene un vínculo cercano.

"Los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números no", destacó LeBron, que durante dos temporadas en la secundaria de St. Vincent-St. Mary señaló 99 capturas en 2000 yardas y anotó 27 touchdowns, por lo que es fácil imaginar lo que podría haber hecho en su último año, y proyectarlo en la universidad o entre los profesionales.

Claramente las cosas funcionaron para James de todos modos en el básquetbol, pero si aún tiene ganas de volver al fútbol americano, seguramente los Cleveland Browns estarían felices de hacerle un lugar en el plantel.