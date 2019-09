La sonrisa de satisfacción de Marc Gasol durante la semifinal con Australia Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019 • 14:00

PEKIN, China (AFP).- De rescatado en situación extrema para el equipo que ganó el Mundial 2006 en Tokio a referente del grupo que jugará de nuevo por el título este domingo frente a la Argentina en Pekín. Marc Gasol es el protagonista de un maravilloso viaje coronado hace tres meses con el anillo de la NBA.

"Llevaba dos semanas en su casa, comiendo pizza y bebiendo gaseosas. Estaba desencantado por el básquetbol, lo estaba pasando muy mal", rememoraba el seleccionador de entonces, Pepu Hernández, sobre la llamada que cambió la vida del pequeño de los Gasol, para sustituir a último momento en la convocatoria al lesionado Fran Vázquez. Desanimado, con sobrepeso y sufriendo la presión de ser el hermano pequeño de Pau Gasol, el mejor jugador español de la historia.

Campeones en Japón 2006: Pau y Marc Gasol, convocado a último momento cuando estaba depresivo

Aquel Mundial de Japón, en cuya semifinal España venció a la Argentina por 75-74 (con el intento de triple del Chapu Nocioni fallado en la última acción) rehabilitó al muchacho de 21 años, que pasó de ser el jugador N° 12 a determinante en la final frente a Grecia, debido a la lesión de su hermano Pau.

Entonces inició un viaje que le ha llevado a derrumbar todos los muros imaginables. "Lo conocí cuando tenía 13 años, verle cómo ha crecido desde entonces me hace sentir feliz y orgulloso", le dedicó la leyenda Kobe Bryant, presente el viernes en el pabellón en su exhibición en la victoria de España sobre Australia.

A su amplia colección de medallas con España (campeón del mundo, dos veces de Europa y dos plateadas olímpicas) se une su historia de amor con la NBA: tres veces elegido para el All Star Game, mejor defensor y el reciente título con Toronto Raptors.

Este domingo ante Argentina, Marc tiene la opción de convertirse en el segundo jugador capaz de encadenar anillo NBA y título mundial tras Lamar Odom, campeón con los Lakers junto a su hermano Pau en 2010 y tres meses después coronado con la selección de Estados Unidos en el Mundial de Turquía.

Marc Gasol, campeón de la NBA con los Raptors, ahora quiere el Mundial

"Estaría bien ser campeón del mundo con dos camisetas. La de la NBA ya la tengo, ojalá que pase", decía antes de viajar a China. Esta temporada, Gasol dejó Memphis, ciudad en la que ya creció de adolescente cuando su hermano jugaba allí, tras una década como pivot del equipo para reforzar los Raptors.

La apuesta no le pudo salir mejor y siguió los pasos de Pau (que ganó anillos en 2009 y 2010 con los Lakers), logrando que los Gasol se conviertan en la primera dupla de hermanos en ganar el anillo.

"Como una botella de ketchup"

A los 34 años, Marc Gasol ha jugado 115 partidos esta temporada (103 en la NBA y 12 con España), por lo que en el Mundial no ha estado en su mejor forma física, pero se desató en la durísima semifinal ante Australia con 33 puntos (29 en la segunda parte), además de los tiros libres decisivos para llevar el partido al primer y a segundo suplementarios.

"Regresamos, nos mantuvimos juntos en los momentos difíciles, eso significa mucho. Ha sido genial, sabía que el Mundial no sería fácil físicamente, pero ha valido la pena", señaló.

"Como una botella de ketchup. Cuando consigues abrirlo, se sale por todos lados", señaló gráficamente el seleccionador español Sergio Scariolo para explicar la explosión anotadora de su estrella ante Australia.

Toda la potencia de Marc Gasol: fue figura en la semifinal contra Australia Crédito: AFP

"No me sorprende. Quizás no había hecho un Mundial muy brillante desde el punto de vista estadístico, pero había estado presente en defensa y había sido el líder del grupo. En la semifinal entró todo lo que tiró", lo elogió Ricky Rubio, el gran base del equipo español.

Un segundo título mundial el domingo quizásle sirva para evitar en el futuro el 'error' de Scariolo el viernes en rueda de prensa... "Sin Sergio Rodríguez, sin Nikola Mirotic, sin Gasol... ¡Quiero decir sin Pau!", se corrigió sobre la marcha el coach italiano. Sentado a su lado, al pequeño Gasol se le escapó una sonrisa.