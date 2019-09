Popovich se molestó ante una pregunta sobre las estrellas de la NBA que se ausentaron: "Es irrespetuoso hablar ahora sobre eso" - Crédito: @Aaron_Morales_ 00:46

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 12:24

Luego de conquistar los últimos dos Mundiales FIBA en 2010 y 2014, la presente travesía en China 2019 fue una gran decepción para Estados Unidos: no pudo superar los cuartos de final, instancia en la que cayó este miércoles por 89-79 sobre Francia, próximo rival de la Argentina en semifinales. Y, como era de esperar frente a una temprana derrota -muy cercana al papelón-, uno de los temas centrales en la previa de la competencia volvió a salir a la luz: la ausencia de varias de las estrellas de la NBA.

Por diferentes motivos personales, fueron 15 los jugadores que decidieron no acompañar al entrenador Gregg Popovich para jugar el Mundial en territorio asiático. Así, James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis, DeMar DeRozan, CJ McCollum, Eric Gordon y Kevin Love, entre otros destacados, optaron por no participar pese a formar parte de la preselección.

Popovich felicitó a Francia y también halagó a sus 12 jugadores: "Sacrificaron su verano para estar aquí y yo no podría estar más orgulloso de ellos" Fuente: AP

Tras la caída ante Francia, un periodista le consultó a Donovan Mitchell, escolta de Utah Jazz y uno de los puntos más altos del plantel durante el torneo, sobre las mencionadas ausencias, pero finalmente fue Popovich quien, sorprendido y molesto por la incómoda consulta, tomó el micrófono para defender a su plantel, poner el foco en otro lado y destacar a los galos.

"Creo que es bastante irrespetuoso debatir ahora un tema así, sobre si tenemos a tal jugador o no. Es irrespetuoso para Francia o para cualquier otro equipo del torneo. Francia nos ganó, no importa quién está en el equipo. Y yo no podría estar más orgulloso de estos 12 jugadores que sacrificaron su verano para estar aquí. Nunca habían jugado antes y salieron a la cancha a competir. Hay que reconocer su mérito. Así como Francia también lo merece", destacó el entrenador estadounidense en la conferencia de prensa.

"No se trata de 'Estados Unidos tiene a otros jugadores'. No se trata de los otros, estos son los que están aquí. Hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de eso", comentó Pop, y luego agregó: "Si no quieren jugar, no quieren jugar. Yo sé cómo me siento, no sé que están sintiendo ellos. Y en mi cabeza no entiendo cómo solo hablan de lo que pudimos tener. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que ellos (los jugadores) hicieron? Para nosotros no se trata de quiénes no están. Lo hemos dicho durante mucho tiempo. Somos los mejores 12 que competimos por Estados Unidos, justo como cualquier otro país. Para nuestro país no se siente así, pero no nos importa. Queríamos competir y lo hicimos".

Fuente: AFP

El seleccionado estadounidense no caía de manera oficial desde la semifinal del Mundial de Japón 2006. En aquella ocasión fue Grecia quien lo dejó fuera de la final y lo desplazó a jugar por el tercer puesto frente a la Argentina. Durante la preparación para la Copa del Mundo de China había sido Australia el que le había dado un aviso a los de Popovich con un triunfo por 98 a 94 en un partido amistoso.

Francia se quedó hoy con un invicto de 13 años y 83 partidos. Otro dato importante es que desde1992, primera vez que Estados Unidos decidió usar jugadores de la NBA para competencias internacionales, sólo cayó en ocho ocasiones y dos de ellas fueron ante Argentina.

Las ocho derrotas de Estados Unidos con jugadores de la NBA

Mundial de Indianapolis 2002: Argentina 87 - Estados Unidos 80 Mundial de Indianapolis 2002: Yugoslavia 81 - Estados Unidos 78 Mundial de Indianapolis 2002: España 81 - Estados Unidos 75 Juegos Olímpicos de Atenas 2004: Puerto Rico 92 - Estados Unidos 73 Juegos Olímpicos de Atenas 2004: Lituania 94 - Estados Unidos 90 Juegos Olímpicos de Atenas 2004: Argentina 89 - Estados Unidos 81 Mundial de Japón 2006: Grecia 101- Estados Unidos 95 Mundial de China 2019: Francia 89 - Estados Unidos 79