NBA: la expulsión de Draymond Green por pisar a Domantas Sabonis que calentó más la serie entre Sacramento Kings y Golden State Warriors

Una serie caliente, muy caliente. Un golpe inesperado, porque Sacramento Kings está poniendo en aprietos al campeón, Golden State Warriors, y una acción controvertida que siempre tiene al mismo villano de la NBA: Draymond Green. El ala-pivote fue expulsado en el segundo partido de la serie que lideran los Kings (2-0) por una acción sobre Domantas Sabonis que despertó todo tipo de críticas, ya que pisó al pivote lituano en el pecho cuando estaba caído y después del partido Green dijo: “Me echaron por pisarlo demasiado fuerte”.

No es extraño ver a Draymond Green envuelto en problemas. Bravucón, luchador y hablador, el hombre que hace el “trabajo sucio” en los Warriors quedó expuesto en el último cuarto, a sólo 7 minutos del final del juego que ganaron los Kings por 114-106. Sabonis se encontraba en el suelo tras caerse por estar luchando por un rebote y desde el piso agarró el pie de Green que quería salir de contraataque, esto fue suficiente para que el jugador de Golden State Warriors no dudase en pisar donde fuere para lograr su cometido y si eso implicaba hacerlo sobre el pecho del lituano, no le iba a temblar el pulso.

Mientras los árbitros revisaban la acción, que acabó con flagrante de tipo 2 para Green y técnica para Sabonis, el jugador de los Warriors, que podría ser sancionado por la NBA, se enfrentó con algunos aficionados y celebró los abucheos que le llegaban desde la tribuna. “ Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos” , comentó Green al referirse a un incidente parecido (sin llegar a una expulsión) que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk.

No suele quedarse callado nunca. Green sabe bien lo que es poner caliente una serie, no le tiene miedo a nada y por eso también logró imponer su nombre en la NBA. Dueño de 4 anillos y conocedor de lo que es una serie de playoffs, el hombre de los Warriors, sumó un poco más de temperatura para lo que vendrá en la Bahía de San Francisco, con los juegos 3 y 4. “ Tenía que aterrizar mi pie en algún lado, no tenía dónde pisar y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos ”, dijo sobre lo sucedido con Sabonis y después aprovechó para ironizar sobre la tarea de los árbitros: “ Supongo que agarrar del tobillo está bien ”.

Adrian Wojnarowski, periodistas especializado en la NBA, contó en ESPN que las pruebas de rayos X que le hicieron los Kings a Sabonis determinaron que no tiene ningún problema en el pecho , aunque el martes realizarán nuevos test como medida de precaución. Además, el técnico de Sacramento, Mike Brown, consideró que la expulsión de Green fue justa. “ Era una flagrante tipo 2, por supuesto. Será interesante ver lo que hará la NBA cuando revisen la jugada ”, dijo el entrenador.

Green conoce el contexto, sabe que es la primera vez que están 2-0 en una serie de playoffs con Stepeh Curry como abanderado, necesita que el jueves próximo cambie el rumbo de la historia, por eso los mensajes del ala-pivote de los Warriors apeló a bajar la tensión y normalizar el clima caliente con el que se viven este tipo de momentos: “ Sólo me lo estaba pasando bien. Fue un partido divertido con una atmósfera divertida para jugar ”.

