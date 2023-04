Copa República Argentina: el torneo ingresa en zona de definiciones

escuchar

La etapa final del Campeonato Nacional Intercircuitos con handicap, por la Copa República Argentina, importante torneo federal que organiza la AAP en el que intervienen 16 formaciones de entre 16 y 24 goles, entró en la etapa de definiciones.

Estancia Grande se quedó con la Zona 1 y el pasaje a la semifinal al vencer a La Quebrada Synergy Cloning –que finalizó segundo– por 12-11. En el tercer puesto se ubicó Loma de Zamora, luego de superar a Arelauquen Patagonia Polo por un ajustado 9 a 8. En tanto, por la Zona 4, Santa María de Lobos se clasificó a la semifinal tras derrotar a Altamira por 9 a 8, mientras que La Natividad se quedó con el tercer lugar del podio, al superar a Coronel Suárez por 22 a 15.

Campeonato Nacional Intercircuitos por la Copa República Argentina Matias Callejo

El martes continuará el certamen con la definición de las Zonas 2 y 3. Por la 2 jugarán desde las 13 Pilarchico vs. Venado Tuerto y El Faro Brava P. T. vs. La Chavita, mientras que por la 3 lo harán desde las 15 Washington RS vs. Cuatro Vientos; y Trenque Lauquen Thai Polo vs. La Lucila. Los equipos fueron agrupados en cuatro zonas que se enfrentan a la americana entre sí, y los ganadores se clasificarán a las semifinales por el trofeo mayor, mientras que los segundos y terceros de zonas lo harán por las Copas Diario La Nación y Canadá, respectivamente.

El encuentro final se jugará el sábado 22 en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo en Palermo, con entrada libre y gratuita.

Campeonato Nacional Intercircuitos por la Copa República Argentina Matias Callejo

Los equipos participantes

ZONA 1

La Quebrada Synergy Cloning: Bautista Beguerie 6, Felipe Martínez Ferrario 6, Alejo Aramburu 6 y Simón Zavaleta 5. Total: 23.

Arelauquen Patagonia Polo: Felipe Bargalló 4, Juan M. Gramajo 5, Juan José Bouquet 6 y Martín Jáuregui 6. Total: 21.

Loma de Zamora: Bautista Bello 4, Tomás Gómez Naar 3, Octavio Olmedo 6 y Manuel Elizalde 7. Total: 20.

Estancia Grande: Joaquín Venturini 2, Jerónimo Venturini 5, Facundo Retamar 6 y Franco Gai (h) 6. Total: 19.

ZONA 2

Pilarchico: Manuel M. Sundblad 6, Simón Prado 6, Mateo Lafuente 5 y Tomás Alberdi 6. Total: 23.

Venado Tuerto: Simón Pioltino 2, Rufino Bensadón 8, Guillermo Cavanagh (h) 6 y Alfonso Pieres (h) 6. Total: 22.

El Faro Brava P. T.: Francisco MacLoughlin 4, Agustín Marcos 5, Bautista Arrastúa 6 y Guillermo MacLoughlin (h) 4. Total: 19.

La Chavita: Gastón Bardengo 3, Juan G. Urrutibeheity 1, Alfredo Bigatti 9 y Franco Veronessi 3. Total: 16.

Campeonato Nacional Intercircuitos por la Copa República Argentina Matias Callejo

ZONA 3

Trenque Lauquen Thai Polo: Ignacio Arbelbide 6, Salvador Jauretche 5, Juan M. Nero 10 y Andrés James 3. Total: 24.

Washington RS: Clara Cassino 1, Carlos M. Ulloa 7, Facundo Sola 8 y Enrique Bauzada 5. Total: 21.

Cuatro Vientos: Tomás Ferrari 3, Lorenzo Chavanne 4, Santiago Laborde 6 y Santiago Chavanne 7. Total: 20.

La Lucila: Pedro F. Courreges 1, Nicanor Esaín 3, Simón Crotto 4 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 16.

ZONA 4

La Natividad: Camilo Castagnola 10, Ignacio Velasco Gallo 4, Bartolomé Castagnola (h) 10 e Hilario Figueras 6. Total: 30.

Santa María de Lobos: Gonzalo Di Curcio 3, Mackenzie Weisz 6, Benjamín Panelo 7 y Marcos Panelo (h) 4. Total: 20.

Coronel Suárez: Santiago Harriott 5, Cristóbal Durrieu 4, Juan E. Harriott 6 y Ramiro Tarayre 4. Total: 19.

Altamira: Rufino Laulhé 1, Beltrán Laulhé 4, Gastón Laulhé 5 y Gonzalo Ferrari 6. Total: 16.

Campeonato Nacional Intercircuitos por la Copa República Argentina Matias Callejo

Los resultados hasta el momento:

Miércoles 12/4

Zona 1: Estancia Grande 17, Arelauquen Patagonia Polo 16; y La Quebrada Synergy Cloning 20, Loma de Zamora 12.

Zona 4: Altamira 19, La Natividad 7; y Santa María de Lobos 17, Coronel Suárez 11.

Jueves 13/4

Zona 2: Pilarchico 16, La Chavita 12; y Venado Tuerto 11, El Faro Brava P. T. 11.

Zona 3: Cuatro Vientos 12, Trenque Lauquen Thai Polo 9; y Washington RS 12, La Lucila 12.

Viernes 14/4

Zona 1: La Quebrada Synergy Cloning 14, Arelauquen Patagonia Polo 8; y Estancia Grande 12, Loma de Zamora 11.

Zona 4: Altamira 12, Coronel Suárez 3; y Santa María de Lobos 14, La Natividad 5.

Sábado 15/4

Zona 2: Venado Tuerto 15, La Chavita 10; y Pilarchico 11, El Faro Brava P. T. 11.

Zona 3: Cuatro Vientos 15, La Lucila 14; y Washington RS 18, Trenque Lauquen Thai Polo 13.

Lunes 17/4

Zona 1: Estancia Grande 12, La Quebrada Synergy Cloning 11; y Loma de Zamora 9, Arelauquen Patagonia Polo 8.

Zona 4: Santa María de Lobos 9, Altamira 8; y La Natividad 22, Coronel Suárez 15.

La Copa República Argentina comenzó a disputarse en 1929 y es un certamen único en su tipo ya que pueden intervenir equipos de 0 a 40 goles de hándicap. Además, se juega con empate en las zonas de grupos.

LA NACION

Temas Copa República Argentina de Polo