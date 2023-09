escuchar

Shaquille O’Neal fue protagonista de varias discusiones y enfrentamientos con algunos de los mejores basquetbolistas durante su gloriosa trayectoria la NBA. Y uno de los cruces más recordados por el exjugador fue con Yao Ming, el exbasquetbolista chino que llegó a la liga en 2002 y que desde el principio impactó en el juego a partir de su altura y por sus muy buenos rendimientos con la camiseta de Houston Rockets.

En 2016, durante la ceremonia de inducción de Shaquille O’Neal, Yao Ming y Allen Iverson como leyendas del ‘Basketball Hall of Fame’, Shaq recordó una anécdota vivida por ambos durante un partido que disputó ante el pivote oriental.

Shaquille O'Nealrecordó una anécdota que vivió con Yao Ming en su época de jugadores VICTOR BALDIZON - NBAE

Lo primero que dijo Shaquille O´Neal fue que el gigante chino, de 2,29m, fue el primer jugador que le tapó su lanzamiento tres veces seguidas, pero luego reveló un episodio singular: “Fue un gran jugador y él me engañó. No le hablé durante tres años. Nunca hablé con Yao porque pensaba que había una barrera de idioma”, indicó en un primer momento.

Luego señaló que, años más tarde, cuando O´Neal jugaba en Miami Heat, pasó algo inesperado que lo dejó muy sorprendido. “En un partido me sorprendió con un movimiento de Hakeem Olajuwon, tiró un ‘bing bing fade-away’, y le dije ‘Hey, Yao. Buen movimiento’, y él me contestó ‘Gracias hermano’”.

En ese momento, todos los presentes comenzaron a reírse y O´Neal continuó con el final de la anécdota. Su reacción en ese momento, sin entender que era lo que estaba pasando, le dijo: “wow wow, hablás inglés?”, motivo por el cual el basquetbolista chino le respondió: “Shaq, nunca me hablaste, es obvio que sé hablar en inglés”.

No caben dudas que la comunicación entre ambas figuras no fue la mejor, ya que tuvieron que pasar más de tres años para que Shaquille O´Neal se enterara de que su rival de toda la vida no solo hablaba chino, sino también inglés.

Yao Ming jugó en la NBA durante ocho temporadas, siempre con la camiseta de Houston Rockets, franquicia que lo drafteó en 2002. En ese equipo, el chino promedió 19 puntos, 9,2 rebotes y 1,9 bloqueos. Vale destacar que se retiró en 2011, luego de atravesar varios años sin superar diferentes lesiones. Sin embargo, uno de los mejores logros de Yao fue el de abrir un mercado hasta entonces inédito para la NBA, el de los televidentes chinos. El mercado, durante su época en la mejor liga de básquetbol del mundo, estuvo valorado en 2.300 millones de dólares anuales, según un informe presentado en 2009.

Por su parte, Shaquille O´Neal, fue uno de los grandes jugadores que tuvo la historia de la NBA. Jugó 19 temporadas en la mejor liga del mundo y brilló en Los Angeles Lakers, equipo en el que se consagró campeón en tres oportunidades. Además, vistió la casaca de Miami Heat, franquicia con la que conquistó un título. Además, fue jugador de Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, franquicia en la que se retiró en 2011. Su trayectoria en la NBA fue descomunal, con cuatro anillos y un promedio de 23,7 puntos, 10,9 rebotes y 2,3 bloqueos.

