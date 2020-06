La gente usa máscaras a lo largo de Miami Beach, el famoso Ocean Drive de South Beach, el lunes 22 de junio de 2020. Más de 100,000 personas en Florida han sido diagnosticadas con el coronavirus. Crédito: AP Photo/Wilfredo Lee

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 10:54

No están dispuestos a detener la maquinaria; todo está organizado para el show. Sin embargo, hay un factor que no puede dominar la NBA: la ola de contagios en Florida. Si bien la fecha para el desembarco de los equipos a Disney está dispuesta para el 7 de julio, las autoridades de la organización están muy atentos a lo que sucede en Orlando, ya que comenzaron a levantarse voces que ponen bajo la lupa la determinación de reanudar la competencia en una situación tan crítica, con más de 100.000 infectados por covid-19 en el Estado de Florida .

" Si el sistema sanitario de Florida colapsa, no puede haber NBA. No puedes organizar la competición de buena fe si las UCI están llenas y los cadáveres se acumulan en camiones de refrigeración en las morgues. No sé ni siquiera si sería éticamente razonable traer a 1.000 personas, aislarlas, hacerles test a diario... ", dijo Zach Binney, epidemiólogo del Oxford College of Emory University, en una charla con CBS.

El acuerdo entre la NBA y Disney está sellado y las medidas de seguridad serán extremas para los 450 jugadores que cerrarán la temporada entre el 31 de julio y el 12 de octubre . Sin embargo, no está resuelto que todos estén presentes en el desenlace. Mañana es el último día para que los jugadores comuniquen si quiere participar en Orlando. La primera baja, hasta el momento es la del letón Davis Bertans, de Washington Wizards, pero no por temor al covid, sino porque quiere evitar inconvenientes físicos, ya que sufrió dos lesiones del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Una pareja pasa junto a un cartel que pide a las personas que no visiten Miami Beach, la famosa South Beach de Florida si tienen tos o fiebre, el lunes 22 de junio de 2020. Más de 100,000 personas en Florida han sido diagnosticadas con el coronavirus, informaron funcionarios de salud estatales. Crédito: AP Photo/Wilfredo Lee

Ahora bien, la NBA estará muy alerta a lo que suceda día a día, pero nadie cree que puedan tomar la determinación de frenar todo. Incluso, el periodista Brian Windhorst, especialista en la NBA para ESPN, dijo: "Hay jugadores preocupados por el virus, en general y más con la situación que hay en Orlando. Hay quienes se quieren centrar en el movimiento Black Lives Matter, que ahora es el centro de sus vidas, otros acaban contrato y están nerviosos por si se lesionan de gravedad... Hasta hay jugadores de fuera de Estados Unidos que no quieren volver tal y como están las cosas. Deberían estar aquí desde el 15 de junio, pero algunos no han vuelto todavía. Hay problemas... pero todos creen que esto es ya demasiado grande como para venirse abajo".

Nadie parece dispuesto a cuestionar la determinación de la NBA de llevar su competencia a una sede en la que tomó las medidas para crear una "burbuja" y proteger a sus protagonistas, pero es muy clara la explicación de Zach Binney sobre este punto: "La situación en Florida es muy, muy preocupante. La NBA no ha hecho nada mal, pero las cosas están empeorando. Ha hecho lo que tenía que hacer, pero eso al virus le da lo mismo. Hay un crecimiento vertiginoso y ni siquiera hay suficientes test para hacer lo que se tendría que hacer. Y las cosas pueden ir a mucho peor. Esto es como un tren que va a toda velocidad, no para en seco cuando tú pisas el freno. Este es un virus que se contagia muy fácilmente y que muchas veces tarda en dar la cara, y esos factores lo complican todo mucho".

Ahora bien, parece que la NBA tiene todo estudiado, aun cuando todo por fuera de esa burbuja podría estar desbordado. Windhorst, en su podcast, reveló: " La NBA da por hecho que habrá positivos. Si en la NFL acaban de hacer unos 200 test y ha habido unos 11 positivos, eso es más o menos un 5%. La NBA va a hacer las pruebas a más de 300 personas entre jugadores y staff de los equipos... si salen de ellas con un número de entre 27 y 35 positivos lo considerarán algo bueno, manejable ".

Lo real es que las pérdidas a nivel económicas son enormes y nadie quiere salir afectado. Los jugadores no quieren renegociar sus contratos y las franquicias pretenden eludir la reorganización de ingresos por TV. Es que si se detiene esta última función, se estima que pueden haber 2.000 millones de dólares volando por el aire.