Siguen las gestiones para resolver un regreso de la NBA lo más armonioso posible y sin focos de conflicto. Los últimos días estuvieron matizados con las declaraciones de Kyrie Irving y de Dwigth Howard, que pidieron que no se reanudara la temporada en Orlando debido a los conflictos raciales que predominan en los Estados Unidos. La situación generó mucha tensión. sin embargo, en las últimas horas Adam Silver , el comisionado de la NBA, habló en ESPN y se alejó de cualquier controversia: "Nadie está obligado a participar del final de la temporada" .

Todavía no se estableció quiénes participarán y quiénes no. De hecho, se mantienen diferentes posturas sobre la conveniencia de concentrarse en Disney World y pasar semanas en condiciones de aislamiento sin contacto con familiares, en medio de la pandemia de coronavirus. Asimismo, a este escenario se suman las protestas nacionales contra el racismo.

En este contexto, la NBA ya había informado que se iba a atender todas las inquietudes de los jugadores: "Solo puedo decir que esto puede no ser para todo el mundo. Implicará enormes sacrificios para todos los involucrados. Puedo entender que algunos jugadores sientan que esto no es para ellos por una variedad de razones: familiares, de salud o porque sienten que su tiempo puede ser más útil en otra parte", explicó Silver.

El acuerdo de la NBA con la Asociación de Jugadores fue claro desde que comenzaron las gestiones para regresar a la actividad en Orlando: "aquel jugador que decide no participar en la reanudación de la temporada, no incumple su contrato y será aceptada esa negativa". Ahora bien, en ese punto se establece que aquellos jugadores con condiciones de salud particulares que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrán ausentarse, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serán sancionados pero no recibirán los pagos correspondientes a esos partidos .

Si bien en la última videoconferencia entre 80 jugadores de la NBA resultó controvertida por la postura de no jugar de Irving, que es uno de los siete vicepresidentes del Sindicato de jugadores, Damian Lillard , de Portland Trail Blazers, que comentó: "Yo no me siento 100% cómodo (con jugar) pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Esto es lo que hacemos, es nuestro trabajo y es mi manera de cuidar de mi familia y proveer e impactar a mi comunidad".

Silver se mostró comprensivo con la mirada de Irving y del resto de los jugadores que entienden que deben reclamar para terminar con el racismo en lugar de seguir jugando. Pero el comisionado les dejó un mensaje que, al menos, resulta interesante: "Será una gran oportunidad de atraer la atención hacia estos asuntos, porque la atención del mundo estará en la NBA en Orlando. Los 370 jugadores tendrán mucho tiempo para estar en las redes sociales y para hablar entre ellos sobre los próximos pasos a dar".

La cancelación de la temporada supondría pérdidas de unos 645 millones de dólares en salarios, de los cuales los jugadores podrían rescatar 300 millones si aceptan el plan de Orlando.

