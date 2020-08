NBA: Toronto, el campeón sin Kawhi Leonard, puso de rodillas a LeBron James

LeBron James intenta romper la defensa de los Raptors y allí lo esperan Pascal Siakam y Marc Gasol Crédito: USA Today

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020 • 10:20

En la burbuja de Disney sólo miran a Lebron James y todos se maravillan con The King. Sin embargo, algunos no tienen tal fascinación por el hombre más convocante de la NBA de los últimos tiempos. Y anoche lo demostró Toronto Raptors, la franquicia canadiense, que de la mano de Kyle Lowry puso de rodillas a Los Angeles Lakers y dejó sin fuegos artificiales a LeBron, Anthony Davis y compañía. Fue una buena advertencia los angelinos la derrota por 107-92, no porque ponga en peligro su desembarco en playoffs, sino para que le quede claro que no se tratará de un desfile hasta la final por el anillo.

Los Raptors le demostraron a los Lakers y a los fanáticos cómo se debe cerrar un juego y le enviaron un mensaje a Lebron de cómo hay que defender para ganar. Kyle Lowry a la cabeza aportó un doble-doble de 33 puntos con 14 rebotes y seis asistencias. Pero contó con la complicidad de Pascal Siakam y con el poderío táctico de un Nick Nurse, que con apenas dos años como entrenador principal, ya demuestra por qué llegó a la conquista de un anillo.

Y estas buenas sensaciones se multiplican, porque Toronto le dio un cachetazo a los Lakers de LeBron y fue sin Kawhi Leonard, el hombre clave para el título en el última temporada y que emigró a Los Angeles Clippers. Y casualmente el equipo de The King había debutado con una victoria en Disney cuando logró definir el juego a los Clippers por 103-101 y estaban a una victoria de asegurarse el primero puesto de la Conferencia Oeste por primera vez en una década...

Si bien se sabe que LeBron James suele ponerse en "modo Dios" cuando comienzan los playoffs, lo que sucedió anoche, es una señal para tomar nota para los Lakers. Es que en el último cuarto los Raptors le marcaron un parcial de 10-0 cuando faltaban menos de cinco minutos y "secaron" a LeBron que anotó su último tiro de campo a falta de 4 minutos 43 segundos para el final. Ante Toronto, ahogado por la defensa de Nurse, LeBron no pudo salvar a su equipo de una caída que debe ponerlos en alerta.