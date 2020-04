Andrés "Chapu" Nocioni piensa que fue un error no aceptar en su momento la propuesta de ser director deportivo del seleccionado argentino; cree que de haberlo hecho, hoy las autoridades de la Confederación podrían ser las anteriores. Crédito: Instagram/Nocioni

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 16:32

Es claro que la Generación Dorada y su entorno no querían la victoria de Fabián Borro en la última elección de autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Los campeones de Atenas 2004 en general y el director técnico del seleccionado, Sergio Hernández, preferían que continuara en el cargo Federico Susbielles, pero los clubes optaron mayoritariamente por el candidato opositor. Tal es la situación que Borro, una vez asumido, debió gestionar que Hernández se quedara en su función hasta los Juegos Olímpicos Tokio 2020, algo que el entrenador no quería si el resultado de la votación era el que terminó siendo.

Ahora Andrés Nocioni contó una infidencia: "Si de algo me arrepiento, es de no haber sido parte de la selección argentina como manager o director deportivo. Federico Susbielles me hizo la propuesta. No era el momento oportuno, por eso lo dejé pendiente". En una conversación con el programa Uno contra uno , el ex alero detalló: "En ese momento no estaba del todo seguro y ahora veo que debería haber estado dentro de la selección, y tal vez las cosas habrían sido diferentes".

En 2014, el plantel argentino amenazó con no participar en el Mundial de España si no renunciaban las autoridades de entonces, con el pampeano Germán Vaccaro a la cabeza, sobre quienes instalaron sospechas de desmanejos económicos y logísticos en la Confederación. Esta vez no estaban a gusto con Borro, el presidente de la Asociación de Clubes, pero no tomaron acciones más que de respaldo explícito a Susbielles.

Federico "Chubi" Susbielles tenía el apoyo de la Generación Dorada, pero perdió la elección; para Nocioni, al dedicarse a la campaña por la intendencia de Bahía Blanca descuidó la gestión de la CABB. Crédito: Twitter

"No tengo nada en contra de la nueva dirigencia de la CABB, pero no creo que la Confederación haya necesitado un cambio. Necesitaba ajustes y cosas que había que hacer, y creo que de haber estado participando, se las habría hecho mejor y no estaríamos debatiendo esto, sino el futuro de la selección argentina", argumentó Nocioni, que abrió una suerte de fuego amigo con una crítica al propio Susbielles: "Mi lectura es que con o sin intención, Chubi fue dejando de lado la CABB por haber estado en campaña dentro de la política". El dirigente, que por entonces era a la vez senador provincial de Buenos Aires, se postuló para la intendencia de Bahía Blanca por Frente de Todos, y perdió la elección de octubre.

La falta de sintonía de Nocioni con la nueva dirigencia quedó manifiesta en el mensaje que explicitó hacia los actuales directivos. "Les deseo lo mejor del mundo, pero les pido que sean transparentes y leales al deporte. Habrá que ver qué hace esta nueva dirigencia y tener en cuenta que nosotros, como amantes del básquet, vamos a estar siempre para ayudar".