Por qué Manu Ginóbili dice que Facundo Campazzo no puede mostrar su mejor versión en Denver Nuggets

Está en la Argentina y su aparición genera mucha expectativa. Su mirada sobre el universo NBA resulta un sello distintivo. Emanuel Ginóbili habló acerca de las posibilidades y la realidad de los jugadores argentinos en la competencia de los Estados Unidos y sus reflexiones quedaron concentradas en el futuro de Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves y en el impacto de Facundo Campazzo en Denver Nuggets.

En una charla para Renault, el ex jugador de San Antonio Spurs, contó cuáles son sus principales actividades tras dejar el básquetbol, habló acerca de sus inversiones en el mundo de la tecnología y se tomó un tiempo para analizar a Bolmaro y Campazzo y a la selección de la Argentina.

Manu Ginóbili habló del futuro de Bolmaro y de la selección

Lo que llamó la atención es cómo ve la proyección del base cordobés en los Nuggets, que este año termina su contrato con la franquicia de Colorado y necesita sumar minutos, pero está teniendo poco protagonismo en la rotación del equipo.

“Facu es una realidad. Es un caballo. Lo quiero en mi equipo siempre. Pero está en un equipo en el que no puede mostrar lo mejor de sí mismo porque no tiene la pelota en las manos. Para tener lo mejor de Facu tenés que tenerlo creando, jugando pick and roll. Y está en un equipo que se basa en un centro [Nikola Jokic]. La tiene el centro y la tienen otros jugadores. No está teniendo la oportunidad que le permita ganar confianza. Le vendría bien ganar algo de confianza para su siguiente paso. Es un competidor bárbaro y un gran profesional”.

Lo mejor de Facundo Campazzo es la conducción, pero en Denver ese trabajo lo hace el pivote, Nikola Jokic BART YOUNG - NBAE / Getty Images

Ginóbili se refiere a la estructura de juego del equipo de Michael Malone, en la que el timón ofensivo está en manos del pivote serbio Nikola Jokic. Con su presencia en la cancha, la pelota se reparte de una manera diferente. Y Campazzo, por sus condiciones, es un jugador que necesita tener la pelota en las manos para mostrar su desequilibrio.

La situación de Bolmaro, que alterna partido en la G-League de la NBA, también quedó bajo la lupa de Ginóbili: “Es una apuesta a mediano o largo plazo. Está haciendo sus primeros pasos. Está creciendo. La NBA ya no es la que era, que llegaban jugadores consagrados y esperaban que rindieran. Hoy por hoy la NBA se transformó en un lugar que te enseña, te ayuda a madurar. Y destina un montón de recursos para que te transformes en la mejor versión. Bolmaro está jugando más en la liga de desarrollo que en el equipo, pero tiene las condiciones, el talento y la cabeza. Es cuestión de tiempo para que florezca en Minnesota”.

Leandro Bolmaro pasó hasta ahora más tiempo en Iowa Wolves que en Minnesota, pero tiene el camino abierto para desarrollarse Iowa Wolves

Es imposible que Manu Ginóbili no sea consultado acerca de la selección nacional y lo que dejó el bahiense como reflexión permite comprender que es un período de crecimiento, más allá de los resultados conseguidos en los últimos años: “El futuro de la selección de la Argentina lo estamos viendo. Un año fue subcampeón mundial y al otro año tuvo un torneo en el que no se cumplieron las expectativas. Pero es una camada joven, que está aprendiendo a jugar sin los viejos de tantos años y que necesita un tiempito. Lo que está claro es que talento y materia prima tenemos”.