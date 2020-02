Facundo Campazzo recibe el premio al MVP del torneo Crédito: ACB

La Copa del Rey 2020 de España quedó en manos de Real Madrid, que derrotó a Unicaja Málaga, el anfitrión del torneo, por 95 a 68 de la mano de un indomable Facundo Campazzo que completó una noche magnífica con 13 puntos y repartió 13 asistencias y fue elegido el MVP del torneo. Tras haber eliminado en los cuartos de final a Bilbao y en semifinales a Valencia, el Madrid debía mantener la misma intensidad de los otros dos juegos de la Copa para poder quedarse con el título y quien entendió la consigna fue Campazzo que controló el partido a su antojo.

De la mano del cordobés, el equipo que dirige Pablo Laso tenía el primer tiempo bajo control, pero el entrenador decidió sacarlo a Campazzo. Instante en el que Unicaja pisó el acelerador y se puso a tan sólo nueve puntos, diferencia que parecía complicar el partido a Real Madrid, pero con el reingreso del argentino al rectángulo cerró la primera mitad con 15 puntos de ventaja gracias a su buen aporte.

El segundo tiempo fue una enorme muestra de básquetbol de Campazzo. A tres minutos del final y con el partido definido, Laso decidió sacar otra vez al argentino, aunque esta vez fue para la ovación de pie.

De los últimos tres títulos que ganó el equipo madrileño el base fue elegido como el MVP en todos (Liga ACB 2018/2019, SuperCopa 2019 y Copa del Rey 2020). Además, es el título número 10 que consigue con la camiseta de Real Madrid desde que llegó en el año 2014, pero a haber estado a préstamo dos temporadas en Murcia.

La palabra de Facundo Campazzo tras consagrarse campeón y recibir el MVP

Tras el partido, fue entrevistado por la transmisión oficial y se lo notó muy feliz por la conquista, destacando el trabajo del equipo y el apoyo de su familia. "Es increíble la energía que brindamos. Somos un gran equipo defensivamente y gracias a eso después no nos tenemos que preocupar por lo que sucede en ataque", dijo. Y aclaró: "Esto es un deporte colectivo y creo que no tuviera el premio si no fuera por el equipo; nos merecíamos esta Copa".

El tuit de Luka Doncic

El esloveno Luka Doncic, jugador de Dallas Mavericks en la NBA y quien fuera compañero de Campazzo en Real Madrid se tomó su tiempo para dejar su opinión sobre la Copa del Rey.