Ritmo NBA: La Voz de Miami Heat, el picante duelo Golden State vs. Lakers y el golpe de Philadelphia contra Boston

La actualidad de los playoffs de la NBA está en LA NACION, con la presencia de Álvaro Martín y el Coach Carlos Morales, los mejores analistas en habla hispana de la mejor liga de básquetbol del mundo y desde las 10 de este miércoles estarán con José Pañeda que relata por radio desde hace más de 30 años los partidos de Miami Heat, equipo que está jugando una de las semifinales de la Conferencia del Este de la NBA. Es La Voz de Miami, pero lejos de entonar New York, New York, está enfrentándose con Knicks, en un cruce que está 3-1 en favor de “su” equipo. La colectividad hispana de la principal ciudad de la península de Florida es enorme; de hecho, el español es el idioma oficial del estado desde 1991 y es la lengua de origen de 70% de la población de la ciudad y sus alrededores.

Tal es la relevancia de Pañeda en la Heat Nation, la comunidad de simpatizantes de una franquicia por la que pasaron algunos de los más grandes basquetbolistas de todos los tiempos: LeBron James y Shaquille O’Neal. Esas más de tres décadas en su trabajo, y un análisis de la serie entre las franquicias de Nueva York y Florida, que este miércoles tendrá en el Madison Square Garden su quinto capítulo, serán parte del nuevo envío de Ritmo NBA, el programa semanal dedicado a la mejor liga del mundo que LA NACION retransmite y que es conducido por Álvaro Martín.

El envío tendrá esta vez la reaparición del Coach Carlos Morales, compañero de hace muchos años del periodista y que no pudo participar el último miércoles. Ambos periodistas fueron por largo tiempo las caras y las voces de ESPN en las transmisiones de la NBA, con altísimo nivel de relato y comentarios.

El streaming de Ritmo NBA de este miércoles

Los dos especialistas abordarán no solamente el enfrentamiento New York vs. Miami, sino también las otras series. Este miércoles continuará otra que está 3-1, la que en el Oeste Los Angeles Lakers está ganándole al campeón, Golden State Warriors, que será local en este caso. Y echarán sendas miradas a los otros emparejamientos, que este martes desarrollaron sus quintos partidos: Philadelphia 76ers se impuso como visitante a Boston Celtics por 115 a 103 y lidera por 3-2 la otra semifinal del Este y Denver Nuggets doblegó como local a Phoenix Suns por 118 a 102 y está al frente en la suya del Oeste, por el mismo resultado.

Álvaro Martín tendrá de regreso este miércoles a su compañero Carlos Morales, el Coach, en una nueva emisión de Ritmo NBA.

Durante los playoffs de la liga de Estados Unidos, Ritmo NBA es emitido semanalmente por LA NACION, al alcance de los aficionados que gustan de seguir al detalle el mejor básquetbol del planeta.

