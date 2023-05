Nikola Jokic se mostró furioso tras el cruce con el dueño de Phoenix Suns: “¿No me van a proteger? ”

escuchar

Una situación incómoda y hasta ridícula. La que involucró a dos protagonistas distantes en sus funciones: Uno el dueño de una franquicia, y el otro, una de las estrellas de la NBA. Un cruce tenso, en medio de un partido y un escándalo absolutamente evitable. Nikola Jokic, el pivote serbio de Denver Nuggets, tuvo un altercado con Mat Ishbia, el propietario de Phoenix Suns, que se quedó con toda la atención y partícipe de un cruce completamente inesperado.

Jokic hizo uno de los mejores partidos de la historia de los playoffs de la NBA, ya que marcó 53 puntos en la derrota de los Nuggets ante los Suns por 129-124 (2-2 en la serie), pero todo lo que produjo el serbio quedó casi en segundo plano, porque las redes sociales se quedaron con lo que sucedió en el segundo cuarto del partido 4 de la serie. La pelota por el fondo de la cancha y cuando Jokic fue a buscarla para continuar con el partido, Mat Ishbia, el multimillonario dueño de los Phoenix Suns, tenía la pelota debajo de su brazo y estaba más dispuesto a ayudar a su jugador, Josh Okogie, que a devolver el balón.

Entonces, Jokic le intentó sacar la pelota a Ishbia para continuar con el juego y todo terminó en un tumulto en el que el dueño de los Suns le puso el pecho al jugador como desafiante y el gigante de 2,11 metros se sacó de encima con su brazo izquierdo. Ishbia cuando sintió el movimiento se dejó caer y exageró la escena, lo que provocó todavía más tensión en el estadio.

El árbitro sancionó a Jokic con un técnico, lo que generó la ira por parte de todos los jugadores de Denver Nuggets. “ Es una locura que reciba una falta técnica. Va por la pelota y hay un fan que lo tiene en la mano. Como si se lo quisiera quitar del partido ”, explicó Michael Malone, técnico de Denver. Un periodista le explicó que era Ishbia, y Malone no lo dudó. “No me importa una m...”, respondió.

Tras el encuentro, los periodistas hablaron con Jokic acerca de lo sucedido y le consultaron si sabía quién era la persona con la que había tenido un cruce: “ Sé quién es, pero es un fan, ¿no? Sentado en la pista, es un fan, ¿no? Eso no significa que por ser quien es... No puede influir en el juego reteniendo la pelota”, dijo el pivote de los Nuggets y agregó que considera que Ishbia debería haber sido expulsado del estadio.

Nikola Jokic tuvo una noche de 53 puntos, pero no le alcanzó a Denver para quedarse con el partido ante Phoenix Suns Matt York - AP

Ante semejante escenario, los periodista insistieron sobre el tema y le preguntaron a Jokic si temía por una sanción de la NBA: “¿Por qué? (...) Sus manos estaban sobre mí. Pero, ¿No me van a proteger? ¿Van a proteger al fan? Quiero decir, no a mí como persona. Estoy hablando de mí como jugador. Pueden hacer lo que quieran, por supuesto, no les importa, pero creo que se supone que deben proteger a los jugadores ”.

El árbitro Tony Brothers, también habló sobre el tema y explicó su visión de lo sucedido ante los periodistas de la NBA: “La pelota se fue por la línea de fondo y uno de los espectadores estaba reteniendo el balón. Jokic fue a tomar el balón, se lo quitó y después deliberadamente le dio un empujón y lo tiró (a la silla) y por eso recibió una técnica por conducta antideportiva”.

