La expectativa por lo que podía suceder de la combinación entre el gigante francés Victor Wembanyama y uno de los mejores entrenadores de la NBA, Gregg Popovich, parece que se está diluyendo rápidamente, ya que San Antonio Spurs en la última jornada de acción consiguieron el récord que nadie quería en la organización: 17 derrotas consecutivas, la racha negativa más extensa en la historia de la franquicia texana . De todas maneras, el jugador que fue seleccionado en el número 1 del Draft, volvió a demostrar que tiene talento y dejó una volcada monstruosa.

El impacto por una nueva derrota de los Spurs es muy importante (en el Toyota Center perdieron por un 93-82 ante Houston Rockets), porque ni la experiencia de Popovich, 74 años, pudo detener una caída semejante que sólo es superada en esta temporada por el andar de Detroit Pistons que ya acumula 21 traspiés. El balance de los Spurs de 3 partidos ganados y 19 perdidos los sitúa como últimos de la Conferencia Oeste y también es el peor arranque de temporada del equipo en su historia .

Lo más inquietante de esta situación es que el pivote francés tiene buenos números, pero el equipo no logra funcionar para acompañar su desempeño. Wembanyama sumó 15 puntos, 18 rebotes, 5 tapones y 3 asistencias en 33 minutos. Este tipo de planillas le permiten ubicarse como el primer jugador en la historia de la NBA que tras sus primeros 20 partidos en la competencia, consigue 350 puntos, 50 asistencias, 50 tapas y 25 robos de pelota.

Más allá de estas cuestiones estadísticas, el francés habló tras la caída con los Rockets y dijo: “ No es fácil, pero no tenemos ni una opción. Lo bueno es que nadie duda de que a largo plazo seremos los ganadores. Odio perder, pero me centro en el futuro ”.

San Antonio llevan sin ganar desde la victoria sobre Phoenix del 2 de noviembre. En el partido de este lunes, los Spurs convirtieron 5 triples sobre 41 intentos (12%) y Popovich habló sobre la derrota con Houston: “ Dejaron la piel en la cancha. Hicieron un gran partido. Es difícil saber qué hacer cuando fallas tantos tiros. Tienes que meter algún tiro en la NBA. No puedes tirar 5 de 41 de tres . Hicieron un gran trabajo defensivo. En ese sentido, estoy muy orgulloso de ellos. Pero sólo me siento mal porque es difícil saber qué hacer cuando fallas tantos tiros. Lo pone muy, muy difícil. Pero están creciendo en todos los sentidos y sólo deseo que puedan tener un respiro en ese sentido en cuanto a meter algunos tiros”.

A pesar de todo este escenario complejo para los Spurs, Wembanyama volvió a quedarse con la jugada más destacada de la jornada, tras una brutal volcada a una mano sobre el turco Alperen Sengun. Tan impresionante fue la acción del pivote francés de 2,24 metros, que la cuenta oficial de la NBA posteó el video y lo acompañó con la frase: “Dios mío, Victor Wembanyama”.

Solo nueve franquicias en la historia de la liga llegaron a acumular 20 derrotas consecutivas en una sola temporada y los Pistons (2-21 de balance) están en esa nómina. Los Spurs buscarán cortar cuanto antes con la racha negativa, aunque claro, en el horizonte ya aparecen Los Angeles Lakers de LeBron James, y todo se vuelve más complejo para Popovich y Wembanyama.

LA NACION