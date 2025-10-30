Se aprobó la venta de Los Angeles Lakers y se convirtió en la operación más grande en la historia del deporte por equipos

La confirmación sacudió al mundo del deporte. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó por unanimidad la venta de Los Angeles Lakers a Mark Walter, CEO del grupo inversor TWG Global, por 10 mil millones de dólares, en lo que representa el valor de venta de control más alto en la historia de los deportes de equipo. Una particularidad impactante es que la franquicia angelina no es la más valiosa; según estimaciones de Forbes, ese privilegio es de Golden State Warriors.

Esta operación, que se acordó en junio último y se aprobó este jueves, tiene a Walter como la cara visible, pero que tiene también en la conformación a Todd Boehly, que ingresa como socio minoritario de la franquicia. La familia Buss conservará aproximadamente el 15% de las acciones de los Lakers y Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora del club.

The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter. pic.twitter.com/6YKmyvHDx5 — NBA Communications (@NBAPR) October 30, 2025

Walter y Boehly compraron inicialmente un participación del 27%. En 2021, Phil Anschutz adquirió acciones de los Lakers, valorando al equipo en 5500 millones de dólares. Anschutz tenía derecho de tanteo sobre cualquier otra acción de los Lakers que saliera al mercado, y ese derecho se transfirió en la operación.

Esta operación desplazó el récord anterior de venta, que era el acuerdo para Boston Celtics que se cerró en agosto: el primer tramo del trato de los Celtics tiene un precio de 6.100 millones de dólares, y la valoración combinada se acerca a los 6.500 millones de dólares.

Los Lakers, una marca legendaria en el segundo mercado más grande de Estados Unidos, era una organización que comenzó a crecer de la mano de Jerry Buss, que adquirió la franquicia cuando Jack Kent Cooke aceptó cederla por 67,5 millones de dólares, en una operación que también incluyó a Los Angeles Kings y el Great Western Forum en Inglewood, California.

Mark Walter, fundador y CEO de TWG Global y Guggenheim Partners, tomará el control de Los Angeles Lakers FREDERIC J. BROWN - AFP

Los ingresos totales de los Lakers la temporada pasada se estimaron en 618 millones de dólares, netos de reparto de ingresos. Más allá de haberse cerrado la operación, no todos creen que los Lakers realmente valgan los US$ 10.000 millones que pagará Walter, que también es el propietario mayoritario de Los Angeles Dodgers de la MLB. Algunos banqueros de los Estados Unidos, según explican en Forbes sugieren que el verdadero valor del club podría reflejarse mejor con una valoración combinada —quizás entre US$ 8.000 y 9.000 millones— que refleje tanto la compra de este año como el acuerdo inicial de Walter de 2021 por una participación minoritaria en la franquicia.

Walter es cofundador y director ejecutivo de la firma de servicios financieros Guggenheim Partners, en la que Boehly también trabajó hasta su salida en 2015 para fundar Eldridge Industries. Walter también lidera el grupo propietario de los Dodgers, del que forma parte Boehly, y son copropietarios de Los Angeles Sparks de la WNBA. Además, se asociaron con la firma de capital privado Clearlake Capital para adquirir Chelsea FC en 2022 por 3160 millones de dólares.