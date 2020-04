Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Básquetbol, fútbol, cultura, liderazgos y mucho temas más fueron de los que hablaron en una entretenida entrevista el entrenador Sergio Hernández con el periodista Alejandro Fantino en un nuevo ciclo de entrevistas por ESPN 2.

Cada uno desde sus hogares, debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus que mantiene aislados a la mayoría de la población mundial el entrenador del seleccionado argentino de básquet dejó muchos conceptos que se relacionan con su profesión y su jerarquía.

En primer término habló de la diferencia entre la derrota y el fracaso: "No pienso en eso, porque te contamina", comenzó. Además lo relacionó con el momento del coronavirus: "Es como si querés luchar contra la pandemia porque sos más fuerte, pero hay muchas cosas que existen aunque las niegues: la presión, el miedo. Están aunque no quieras".

Sobre la derrota y el fracaso fue más amplio y dejó en claro que todos los que compiten lo hacen para ganar: "Una cosa es enfocarse en el rendimiento, y otra es enfocarse en ganar. Con lo primero me contamino menos".

Otro de los temas que abordó en la entrevista fue sobre el rol de los equipos y de las individualidades, en cuanto a los primeros dejó en claro que: "los equipos buenos, que ves que ganan y se mantienen, generalmente está bien armados. Con diferentes estilos, filosofías de juego". Luego hizo referencia a los jugadores como protagonistas y como ejemplo utilizó a Barcelona de Guardiola: "La creatividad, el talento individual, se potencia en el orden y no en el caos. El Barcelona de Guardiola le sacaba la presión a Messi por estar rodeado de buenos jugadores que desarrollaban el orden", explicó.

La cultura en el deporte también se hizo presente en la charla, Hernández comenzó diciendo que si uno quiere conocer la personalidad de alguien hay que hacerla jugar: "la persona se comporta en el juego tal cual se comporta en la vida", y allí puso como ejemplo al base del seleccionado argentino, Facundo Campazzo: "era desordenado dentro y fuera de la cancha, se decía que no tenía control de la situación y que no iba a ser gran base. Se empezó a ordenar fuera de la cancha con la nutrición, con el sueño y con otros aspectos; hoy en día es un base excelente jugador y muy completo".

En cuanto al liderazgo la primera frase que utilizó fue: "es la base del conocimiento", pero también agregó otros aspectos para que eso se pueda llevar a cabo: "una vez que tenés el conocimiento tenés que saber gestionarlo y eso es lo que te hace líder. Además agregó quién fue el líder más fuerte que conoció: "trato de acercarme a esta gente y aprender; periodistas, médicos, entrenadores y jugadores de otros deportes, soy curioso, pero Gregg Popovich fue el que más me llamó la atención".

También se animó a hablar de fútbol. Cómo serían sus equipos, los cambios que tuvo en su forma de pensar por los equipos y lo que aprendió en una visita a la masía de Barcelona: "si vos ves jugar a mis equipos de fútbol no soy tan guardiolista. He ido cambiando mis formas, una época me gustaba el juego de la posesión de Barcelona, me parecía un arte, hoy siento que la verticalidad, la velocidad está mejor posicionado". Pero contó lo que dicen en el club catalán sobre eso: "la cultura de Barcelona en La Masía es la posición y no la posesión. porque sin posicionamiento no hay posición".

Sobre sus gustos en el fútbol eligió a los equipos de Carlos Bianchi: "aunque estamos hablando de 20 años atrás y todo cambia mucho, en esos equipos había coherencia, oficio, trabajo, conocimiento. Cuando veo que todo un grupo compró una idea y la desarrolla". Y además elogió el trabajo de Marcelo Gallardo en River: "me parece un gran líder y un gran entrenador. Cuando hay tanto consenso con alguien si el equipo gana y juega bien, generalmente hay detrás hay un buen líder".

Por último dejó un mensaje sobre la situación que está viviendo el mundo con el coronavirus: "Me adaptaré al mundo que venga, pondré mi granito de arena para que sea lo mejor; es un momento para ser empático y pensar en la gente que tiene menos y para darse cuenta que esto nos enseñó que esta partícula puede dominar todo lo que hayas acumulado, fama, plata, músculos, nos pone a todos por igual.