XVIII Juegos Panamericanos - Lima 2019 - Baloncesto - Ronda preliminar femenina, Estados Unidos v Argentina - Coliseo Eduardo Dibos, Lima, Perú - 6 de agosto de 2019 - La argentina Debora González celebra una canasta de tres puntos. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Susana Vera

No se trata un repaso de la historia, aunque bien podría valer. Porque desde hace años que luchan por los mismos destratos. No será revolver en el arcón de los recuerdos para contar alguna situación compleja que después permitió un cambio y se advirtió una evolución. Se trata de 2020, cuando se suponía que el despegue debía ser definitivo, cuando se tenía que consolidar un proyecto que se vendió como una especie de reinvindicación.

Hay que restregarse los ojos para comprender que es cierto: el seleccionado de básquetbol femenino, Las Gigantes , no son escuchadas por las autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol ni tampoco encuentran respuesta las jugadoras del medio local en la Asociación de Clubes, ya que se quedaron definitivamente sin competencia en esta temporada. Por consecuencia, se quedaron sin trabajo. Y parece increíble, pero jugadoras como Sofía Aispurúa, Victoria Llorente, Ornella Santana, Agustina García y Débora González , tuvieron que recurrir a los medios y a las redes sociales para ser escuchadas.

Las palabras de Pepo González, que está en Italia y ya se entrena con el Thunder Basket Halley, de la Serie B, son tan contundentes que no dejan ni un ápice de duda respecto a la situación que viven las jugadoras argentinas: " La selección femenina quedó afuera de la planificación de la Confederación. Estamos en el aire, pero no es de ahora . Siempre pasó con el básquet femenino. No tenemos nada, no estamos dentro de ningún proyecto. Las jugadoras no tienen un ingreso. Lo que falta es respeto para las jugadoras y para el básquet femino en general, no quiero remarcar que esta dirigencia o la anterior no hicieron, no es algo contra nadie, se trata del respeto que siempre le faltaron al femenino".

En los últimos días los reclamos y las respuestas se dieron en las redes sociales con comunicados cruzados. Primero fueron Las Gigantes las que hicieron una publicación en la que expusieron la situación de desamparo en la que se encuentran: "Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelación de la Liga Femenina y Torneo Federal, complicándose más todavía con la baja de la Beca que recibíamos. Por lo que, en este momento, no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del Básquet Femenino Argentino".

Después llegó un comunicado de la CABB en el que se amparan en la pandemia para hablar de becas y lo que no se puede hacer por el confinamiento: "Es injusto e inoportuno culpar a la CABB por no hacer una convocatoria de jugadoras, cuando es de público conocimiento que están prohibidas las concentraciones de personas mientras rige el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en nuestro país".

Sin embargo, el pedido de las jugadoras va un paso más allá: "Se tomó la determinación de continuar la Liga Nacional masculina con una serie de protocolos, en cambio la femenina se suspendió, son 7 equipos los de la femenina, ¿me van a decir que no se podía jugar con los mismos protocolos que la masculina? Estamos pidiendo respeto, igualdad y que se hable de un proyecto serio para nosotras", le dijo González a LA NACIÓN .

Son varias las situaciones incómodas que vivieron las chicas y lo hicieron saber en su comunicado. Y allí mencionaron lo que vivieron en los Juegos de Lima 2019, cuando quedaron afuera de la competencia por un error de logística, ya que no pudieron jugar ante Colombia por presentarse con la indumentaria equivocada: no llevaron las camisetas blancas con la que debían jugar y no tenían un utilero en el plantel para encargarse de esas cuestiones: " Fue un error haber dejado ese conflicto puertas para adentro, mirá ahora en el punto en el que estamos. Aprendimos de eso, ahora decidimos hablar ", dijo González.

Y continuó: " Es triste pero siempre nos ningunearon. Con Germán Vaccaro nunca nos levantaron un teléfono, con Federico Susbielles tuvimos más relación, pero cuando se olvidaron las camisetas por falta de utilero en los Panamericanos, nos dimos cuenta que nada había cambiado y ahora, con Borro [Fabián], llevamos seis meses de su gestión y no tuvimos ni un mensaje. Y ojo, que supuestamente dice que impulsó la Liga Nacional femenina, pero cuando tuvieron que suspenderla, no lo dudaron ni un segundo".

La situación es muy compleja, las chicas se siente completamente desamparadas, tanto que ni tienen claro si es que el entrenador del seleccionado, Leonardo Costa, continúa o no en su cargo, si el cuerpo técnico se mantiene como tal y no tiene información de cómo será la planificación del equipo a futuro. Desde la CABB hicieron saber que el entrenador se mantendrá en su cargo y que trabajan en becas para las chicas por intermedio del Enard.

Pero claro, la mirada de las jugadoras se más profunda y en la voz de Pepo González se logra comprender cuál es el mensaje del reclamo: "Queremos que se entienda que no se trata de reclamar por lo que sucede ahora. En ese punto es que explotamos, pero siempre fue igual. Nunca se respetó el trabajo que hicieron las jugadoras. Esto viene desde hace muchísimos años. Si bien vemos que hubo un pequeño progreso, queremos seguir evolucionando, nos ganamos ese lugar, trabajamos duro, conseguimos resultados, algunos trascendentes y queremos que haya un proyecto sólido. Nos dicen que no es el momento, pero ¿cuándo lo será? Es muy triste escuchar a tus compañeras que te dicen que no tienen trabajo, no tienen contrato, no tienen nada. En ningunón momento hablamos de igualdad ni del masculino, pedimos respeto y empatía para las jugadoras que le ponen mucha dedicación. Las jugadoras que la están pasando mal se siguen entrenando solas, porque el día de mañana quieren ir a la selección. Y eso que sucede no es justo".