Crédito: ESPN

Tanta presión de los aficionados a la NBA y de los fanáticos del deporte no fue posible de soportar para ESPN y ABC. El documental The Last Dance, que r elata la última temporada de Michael Jordan en Chicago Bulls (la del sexto anillo conseguido en la temporada 1997-98), se confirmó que adelantará su estreno en los Estados Unidos para el 19 de abril y un día después se estrenará en todo el mundo en la plataforma de Netflix.

La fecha original para sacar a la luz este proyecto que desde hace varios años se lleva adelante era junio, sin embargo, en cuanto se suspendió la NBA comenzaron los fanáticos por redes sociales a pedirle a ESPN que adelantara la emisión del documental que estará dividido en diez capítulos basado totalmente en la vertiginosa y compleja temporada 1997-98 en la que los Bulls de Phil Jackson, Michael Jordan y Scottie Pippen lograron su segundo threepeat (el tricampeonato) en ocho años.

Por el momento se supo que la emisión de los capítulos de The Last Dance están programados de la siguiente manera: el 20 de abril se podrán ver los capítulos 1 y 2 y los otros ocho se estrenarán también de dos en dos, los días 27 de abril y 4, 11 y 18 de mayo.

Aquella temporada contó con una infinidad de contratiempos para los Bulls con alta tensión entre las estrellas del equipos y tras aquella épica final en la que Michael Jordan jugó con 40 grados de fiebre, ese equipo voló por el aire: Michael Jordan se retiró (luego volvió con los Wizards), Phil Jackson dejó el equipo, Scottie Pippen se fue a Houston Rockets, Luc Longley a los Suns, Steve Kerr emigró a San Antonio Spurs y Dennis Rodman siguió en los Lakers.