Tragedia en el básquetbol de Italia: un brutal ataque a piedrazos de ultras derivó en la muerte de un chofer

El básquetbol italiano se sacudió por un brutal ataque de ultras tras un partido de la segunda división. Tras el enfrentamiento entre Estra Pistoia y la RSR Sebastiani, que terminó con una victoria para el equipo visitante, el autobús encargado de transportar a los aficionados fue atacado con piedras y múltiples objetos a su salida de Rieti, lo que provocó la muerte del conductor del ómnibus.

Un grupo de personas, que eran presuntamente seguidores RSR Sebastiani, son los que habrían lanzado esta serie de objetos contra el vehículo. Uno de los impactos, que fue producido por un ladrillo, rompió una de las ventanas del ómnibus e impactó al segundo conductor del vehículo. El golpe fue tan fuerte que falleció en el acto. El autobús se dirigía de Rieti a Pistoia y había estado escoltado policialmente hasta poco antes del ataque que se dio en la zona de “Contigliano”, junto a la ruta estatal 79 Rieti-Terni.

El copiloto, Raffaele Marianella, iba sentado junto al conductor y fue alcanzado por una piedra que destrozó el parabrisas. El hombre de 65 años llevaba varios meses trabajando para la empresa de transporte Jimmy Travel, con sede en Osmannoro, provincia de Florencia.

🔵 Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025

“Estábamos tranquilos, habíamos ganado, estábamos bromeando. Entonces oímos lo que parecían explosiones, al menos un par, quizá más. Por suerte, la ventanilla del conductor resistió y pudo frenar rápidamente. Solo tenía un corte en la cara. El otro conductor, sin embargo, no sobrevivió“, le contó uno de los 45 aficionados del grupo “Baraonda Rossa” al medio italiano RaiNews.it.

Las reacciones de desaprobación tras este ataque demencial resultaron inmediatas: “Un acto criminal que nos deja perplejos: un ataque con piedras contra el autobús de la afición del Pistoia Basket tras el partido contra el Rieti. Acompañamos a la familia del conductor fallecido. Les acompañamos en el sentimiento. Estamos en contacto con los habitantes de Pistoia que viajaban en el autobús y con las autoridades que llevan a cabo la investigación”, dijo Alessandro Tomasi, el alcalde de Pistoia.

“Esta es una terrible noticia que nos deja sin palabras. El ataque al autobús de la afición del Pistoia Basket, que costó la vida a un conductor que fue alcanzado por un ladrillo, es un acto de violencia inaceptable y demencial. Expreso mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima y mi solidaridad con quienes presenciaron esta tragedia. Confío en que los responsables de este acto cobarde y criminal sean identificados y llevados ante la justicia con prontitud”, escribió la primera ministra Giorgia Meloni en redes sociales.

El alcalde de Rieti, Daniele Sinibaldi, también se expresó en las redes sociales: “Toda la comunidad de Rieti condena con indignación este acto despreciable, que no tiene nada que ver con Rieti ni con el deporte. Expresamos nuestras condolencias a la familia del fallecido, al club y al Ayuntamiento de Pistoia”.

Andrea Adobi, ministro de Deportes de Italia, también recurrió a su cuenta de X para expresarse: “¿Cómo es posible morir así, cuando uno vuelve a casa tras un partido de baloncesto? Estos delincuentes se han convertido en asesinos y jamás podrán ser considerados aficionados. El deporte es vida, y estos criminales están a años luz de sus valores".

El club toscano se manifestó mediante un comunicado oficial: “El Pistoia Basket 2000 Ssd se enteró con consternación de la muerte de uno de los dos conductores de servicio en un autobús que transportaba a los aficionados rojiblancos que regresaban del partido de visitante en Rieti. A la luz de los informes iniciales y a la espera de las conclusiones judiciales oficiales, el Club expresa su consternación por las circunstancias que provocaron el accidente. El presidente Joseph David y todo el Club expresan su más sentido pésame a la familia del piloto y comparten su dolor".

La Federación Italiana de Básquetbol calificó lo ocurrido como “un acto insensato”. Ha asegurado que se seguirá de cerca la evolución de las investigaciones del caso y que está dispuesta a tomar las medidas necesarias y oportunas una vez se esclarezcan los hechos.

RSR Sebastiani Rieti tras la noticia publicó un un mensaje, en el que se “desmarca completamente” de los hechos, condenando el ataque. “Se trata de un episodio gravísimo, ajeno a los valores del deporte”, destacó en el comunicado el equipo.