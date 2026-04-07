Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 13

Se completó este lunes la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y tanto Vélez como Independiente Rivadavia de Mendoza se sostuvieron en la cima de las tablas de posiciones de sus respectivas zonas. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En el Grupo A el Fortín manda con 22 puntos a pesar de la derrota, la segunda en fila, que sufrió en Mendoza ante Gimnasia 3 a 2. Su escolta es Estudiantes de La Plata con 21 unidades, a pesar de que también cayó ante San Lorenzo 1 a 0 en el estadio Nuevo Gasómetro. El que aprovechó fue Boca y, con su triunfo en Córdoba sobre Talleres 1 a 0, escaló hasta el tercer puesto con 20 tantos, uno más que Unión de Santa Fe -venció a Deportivo Riestra 2 a 0-.

El Ciclón, aunque sonrió, sigue afuera de los puestos de clasificación a octavos de final porque marcha noveno con 17 puntos. Independiente está por encima suyo con la misma cantidad pero mejor diferencia de goles (+3 contra 0) tras imponerse en el clásico de Avellaneda sobre Racing 1 a 0.

Con la derrota, la Academia sigue sexta en el Grupo B, el que domina la Lepra mendocina. El conjunto de Alfredo Berti venció a Tigre 2 a 0 como visitante y tiene 26 unidades, tres más que el River de Eduardo Coudet -doblegó a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental- y Argentinos Juniors -superó a Banfield 3 a 2 en la Paternal-. Rosario Central sonrió ante Atlético Tucumán 2 a 1 y se ubica cuarto con 21 puntos.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

El certamen tiene pendiente la novena fecha, la que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, fueron procesados por evasión fiscal y retención de aportes.

Cronograma de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 10 de abril

21: Belgrano vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Sábado 11 de abril

15: Deportivo Riestra vs. Instituto – Zona A (TNT Sports)

15.30: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors - Zona B (ESPN Premium)

17.15: Estudiantes vs. Unión – Zona A (TNT Sports)

19.30: Boca vs. Independiente – Zona A (TNT Sports)

21.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Domingo 12 de abril

15: Newell’s vs. San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium).

15: Platense vs. Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports).

17.30: Atlético Tucumán vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium).

17.30: Huracán vs. Rosario Central – Zona B (TNT Sports).

20: Racing vs. River – Zona B (ESPN Premium).

Lunes 13 de abril