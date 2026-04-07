Agustín Almendra: de ser la joya de Boca a tener que devolver más de un millón de dólares por un préstamo que no pagó

Agustín Almendra fue una de las mejores apariciones de Boca a lo largo de la última década. Surgido de las inferiores del club, llegó a tener una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, y la dirigencia rechazó ofertas de equipos como Inter, Porto, Napoli e Inter Miami. Disputó 69 partidos, marcó seis goles y conquistó cuatro títulos. Sin embargo, sus problemas extrafutbolísticos derivaron en una salida a costo cero, en medio de un fuerte conflicto con la dirigencia, el cuerpo técnico y sus propios compañeros. Pero la historia no terminó ahí. Este martes, la sala “J” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil estableció que el mediocampista deberá restituirle al Xeneize más de un millón de dólares, por una deuda que había contraído con la institución en 2019, durante la presidencia de Daniel Angelici.

Tras la sentencia dictada en noviembre de 2025 por el Juzgado Civil N.º 71, también favorable a Boca, el tribunal de segunda instancia instó al actual volante de Necaxa, de México, a pagar 769.231 dólares en concepto de un préstamo que, según la Justicia, nunca fue restituido. En total, sumando intereses y costas judiciales, la cifra supera los 1.113.000 dólares. Para dimensionarlo, equivale aproximadamente a la mitad del monto por el que Racing lo transfirió al fútbol mexicano a comienzos de este año.

El volante protagonizó varios episodios que lo enfrentaron con la dirigencia: finalmente, deberá devolver el dinero. LA NACION/Mauro Alfieri

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el mutuo fue firmado el 19 de febrero de 2019: el futbolista, por entonces, había pedido un adelanto de dinero para comprar una casa, ya que su esposa, Cecilia Maciel, se encontraba embarazada de cuatro meses. El club venía de desestimar varias propuestas e intentó compensarlo de esa manera.

Como el préstamo se suscribió por fuera del vínculo contractual del futbolista, el club -que en diciembre de ese año quedó a cargo de Jorge Amor Ameal, con Mario Pergolini y Juan Román Riquelme como vicepresidentes- no tuvo oportunidad de descontar ese dinero de su sueldo y dependió de la voluntad del jugador para recuperar el dinero.

Sin embargo, la relación entre Almendra y la nueva CD arrancó con tensiones desde el inicio: Almendra fue uno de los primeros futbolistas del plantel en contraer Covid, pero su vuelta se prolongó más de lo esperado y, en medio de problemas familiares -su abuela y dos tíos fueron detenidos en una causa por drogas- y diferencias con el Consejo de Fútbol, que exigía su regreso, recién volvió a ser tenido en cuenta en abril de 2021, temporada que cerró en un nivel alto.

En 2023, la conducción de Juan Román Riquelme decidió avanzar judicialmente contra el futbolista. JUAN MABROMATA - AFP

Aun así, en 2022, la disputa volvió a estallar: Almendra protagonizó una fuerte discusión con Sebastián Battaglia, entrenador en ese momento, y fue separado por indisciplina. Desde entonces, no volvió a jugar y atravesó un año y medio sin competencia oficial hasta marcharse a Racing con el pase en su poder. En ese contexto, y tras una serie de intimaciones, Boca inició una demanda formal contra el futbolista, un proceso judicial que se extendió por más de dos años.

Además, como Almendra se fue libre, Boca tampoco contó con la posibilidad de negociar el cobro de la deuda descontando la suma del 15% de una eventual transferencia que, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09 firmado por la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados, le corresponde al jugador.

En su declaración, Almendra argumentó que el dinero no se le había otorgado como préstamo, sino como un premio económico por sus prestaciones deportivas, un planteo que la Justicia descartó rápidamente de plano.

Almendra llegó a Necaxa a principios de año: sufrió una lesión y lleva dos partidos sin sumar minutos. Instagram

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones se basa en los artículos 1525 y 1526 del Código Civil y Comercial de la Nación, que disponen que “hay contrato de mutuo cuando el mutuante (Boca) se compromete a entregar al mutuario (Almendra) en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie”; y que “el mutuante puede no entregar la cantidad prometida si, con posterioridad al contrato, un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución. Excepto este supuesto, si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo pactado o, en su defecto, ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el cumplimiento o la resolución del contrato”.

Ahora, Almendra tiene diez días hábiles para interponer un recurso extraordinario y llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, aunque se trataría de una vía excepcional y con escasas chances de prosperar. Si no presenta nada en ese plazo, la sentencia quedará firme y el jugador tendrá un período similar para cumplir con el pago. Caso contrario, Boca podrá avanzar con medidas de ejecución, como el embargo de cuentas y bienes.

En Necaxa, donde aún no terminó de consolidarse, Almendra no juega desde principios de marzo: una lesión lo dejó afuera durante tres partidos y luego fue suplente en los dos siguientes. Un presente atravesado por deudas, dentro y fuera de la cancha.