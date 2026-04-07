Fórmula 1 en Buenos Aires: amplían el circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

El Gobierno de la Ciudad anunció la ampliación del circuito callejero donde Franco Colapinto protagonizará una histórica exhibición el próximo domingo 26 de abril en Palermo.

Según informaron las autoridades porteñas, el nuevo esquema del “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026” extenderá su recorrido hacia el sur, alcanzando el cruce de la avenida del Libertador con Casares y la calle Ugarteche.

Con el cambio dispuesto por GCBA, el trazado abarcará una superficie mayor.

Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

La ampliación del circuito, que se coordinó con los organizadores del evento, se realizó para mejorar la experiencia del público. El punto de encuentro será en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires y el evento marcará el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad después de 14 años. El piloto nacido en Pilar manejará un monoplaza E20 de 2012 con motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

Los tickets para el “Franco Colapinto Road Show” se pueden adquirir a través de la plataforma Enigma Tickets (enigmatickets.com). El lunes fue la preventa exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito Mercado Pago. Por su parte, la venta general para el resto de los medios de pago se habilitó este martes 7 de abril a las 16.

De acuerdo con la información de la organización, el evento contará con:

⦁ Un sector abierto y gratuito.

⦁ Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

⦁ En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

⦁ El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Las palabras de Colapinto antes de su regreso

Tras finalizar en la 16ª posición en el Gran Premio de Japón, el piloto pilarense expresó su entusiasmo por el reencuentro con el público local.

El piloto nacido en Pilar manejará un monoplaza E20 de 2012 con motor Renault V8 con los colores de Alpine Hiro Komae - AP

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”, manifestó en un comunicado publicado por la escudería Alpine.

Y concluyó: “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.