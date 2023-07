Victor Wembanyama, el centro de las miradas: apareció su talento y quedó en medio de un escándalo con Britney Spears

escuchar

Parece que fue una cuestión de tiempo. Debía acomodarse y sentirse un poco más cómodo para explotar y demostrar por qué el mundo del básquetbol tiene los ojos puestos sobre él. Los fanáticos de San Antonio Spurs estaban esperando ver algo de todo lo que tiene para ofrecer y Victor Wembanyama, en su segundo partido de la Summer League de la NBA, dejó en claro que su abanico de atributos es enorme, tanto como sus 2,24 metros de altura. El “extraterrestre” francés se lució en el choque que la franquicia texana perdió ante Portland Trail Blazers por 85-80 y ahora espera las instrucciones de Gregg Popovich para saber si ya puede ir a descansar a Nanterre.

El primer acto de Victor Wembanyama como jugador de la NBA fue ante Charlotte Hornets estuvo lejos de lo esperado, 27 minutos, 9 puntos (2 de 13 en tiros de campo), 8 rebotes, 3 asistencias y 5 tapas. Además, se lo vio como desconectado del juego y con problemas para aguantar el ritmo: “No sabía lo que estaba haciendo adentro de la cancha”, reconoció tras el partido.

Sin embargo, en el segundo capítulo de “Wemby”, todo fue muy diferente, con otra contracción defensiva y con mucha más soltura a la hora de asumir su participación ofensiva: 27 puntos (7 de 10 en tiros de 2, 2 de 4 en triples y 7 de 12 tiros libres), 12 rebotes, 1 robo y 3 tapones en sólo 27 minutos .

“Es normal mejorar en cada partido. Hace dos días tuve mi primer partido aquí. Hoy me hubiera gustado ganar, creo que podría haber hecho algo más para hacer que el equipo lo lograra. ”, dijo el francés, en la conferencia de prensa posterior al partido en el Thomas & Mack Center.

La exposición de Wembanyama es muy grande y hay una tremenda expectativa por su potencial. Pero este chico de 19 años no teme contar cómo piensa administrar sus energías. Cuando finalizó el choque ante los Blazers le consultaron al francés si seguirá jugando en la liga de verano de Las Vegas, ya que a los Spursle quedan tres partidos. “Tengo que hablar con el entrenador. Voy a escuchar lo que tenga que decir. Estoy preparado para hacer un sacrificio por el equipo y dar mi 100% ”.

Y agregó: “ En el último mes el básquetbol no ha ocupado ni el 50% de mis días . Y no lo podía aguantar. Sé que es un momento importante de mi vida, pero estoy contento de que se haya acabado. Yo quiero entrenar y jugar. Como no voy a jugar el Mundial, tengo por delante dos o tres meses que me van a venir para prepararme para lo que viene”.

Un incidente con Britney Spears

Al parecer, Britney Spears estaba interesada en querer charlar con Wembanyama, ya que hay videos en que se puede ver cómo la cantante corre al jugador francés desde atrás. Al parecer, esto generó todo un problema, ya que lo agarró por la espalda al francés, una actitud que no le gustó al personal de seguridad del jugador de San Antonio Spurs.

La escena sucedió cuando la cantante y Wemby coincidieron en un restaurante del Casino ARIA de Las Vegas y todo terminó mal: la intérprete a los gritos y con la presentación de un informe policial alegando que fue golpeada por un guardia de seguridad mientras intentaba llamar la atención de Wembanyama. Según publica TMZ, la versión de Britney es que al ver a Wembanyama le dio un golpecito en el hombro en un esfuerzo por llamar su atención para una foto y que terminó siendo golpeada en la cara y que le quitaron las gafas: “ Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y provocó que se me cayeran las gafas ”, dijo la cantante.

También fue consultado Wembanyama por este incidente con la cantante y explicó que no le dijeron que Spears fue la persona que lo agarró por la espalda y se enteró horas después. “Algo sucedió cuando caminaba con un poco de seguridad del equipo a un restaurante. Estábamos en el pasillo. Había mucha gente que me estaba llamando. Esa persona me estaba llamando, “Señor, señor”, y esa persona me agarró por detrás. No vi lo que pasó porque estaba caminando en línea recta y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó . No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar”, contó el francés.

Moments ago,#Spurs rookie Victor Wembanyama addresses the incident last night with Britney Spears in Las Vegas: pic.twitter.com/T33s7R4yUl — Nate Ryan (@nateryansports) July 6, 2023

Y agregó: “No supe lo que había pasado durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel... Pensé que no había sido un gran problema. Luego la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears . Al principio, pensé que me estaban cargando, pero después sí puede darme cuenta que era ella. Nunca vi su rostro, seguí caminando y no me di vuelta”.

LA NACION