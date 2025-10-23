V.J. Edgecombe, el bahameño que sacudió la historia de la NBA en la noche de su debut

Un impacto inmediato y de una dimensión que se inscribió directamente en la historia de la NBA. Mientras las miradas estaban puestas en el debut del número 1 del último Draft, Cooper Flag, de Dallas Mavericks, las luces se fueron hacia Boston, porque sacudió al TD Garden la tarea de VJ Edgecombe, de 20 años, el pick número 3 elegido por Philadelphia 76ers, que en su primera noche en la liga marcó 34 puntos, un registro que se ubica en el tercer lugar del ranking histórico de la competencia como el mejor debut de un rookie en el certamen más poderoso del universo del básquetbol.

El muchacho de Bahamas, de 1.93 metro, cerró una noche casi perfecta: 34 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 1 recuperación, a lo que añadió un 50% de aciertos en tiros de campo y tan solo 2 pérdidas en más de 42 minutos en la cancha. Esta enorme actuación de Edgecombe resultó tan significativa en términos de anotación que quedó sólo por detrás de lo que hizo Wilt Chamberlain (43) en 1959 y Frank Selvy, que marcó 35 en 1954.

Edgecombe no solo brilló con una planilla histórica, sino que estableció un nuevo récord de anotación en un primer cuarto para un debutante, con 14 puntos, superando los 12 que LeBron James logró en su estreno con Cleveland Cavaliers en 2003. Además, Edgecombe superó los 30 puntos de Allen Iverson en su primera aparición como Sixer en 1996 y también los 25 de LeBron James en su estreno con los Cavaliers.

“Se siente bien que se mencione mi nombre con el de LeBron. Definitivamente fue una sensación increíble simplemente estar adentro de la cancha. Tener este tipo de juegos es emocionante, pero se siente mejor obtener la victoria. Quería hacer los tiros correctos y hacer las jugadas correctas. Quería jugar con mis compañeros de equipo, y creo que pude hacerlo”, dijo Edgecombe, tras el final del partido en el que los Sixers vencieron a los Celtics por 117-116.

VJ EDGECOMBE JUST HAD THE MOST POINTS IN AN NBA DEBUT SINCE WILT CHAMBERLAIN 🚨🚨🚨



Quién es VJ Edgecombe

En Bimini, en Bahamas, el 30 de julio de 2005, Bendra Rolle tuvo por primera vez en sus brazos al pequeño Valdez Drexel, Es niño que vi a su madre darle todo supo adaptarse a todo, porque vivió más de siete años sin electricidad y dependían de un generador que no siempre respondía a las necesidades de la familia. “¿Sabes lo que tuvo que pasar mi mamá para alimentarnos? Es una locura“, recordó V.J, como lo conocen todos.

A pesar de crecer en su país, emigró siendo un adolescente a los Estados Unidos, donde comenzó sus estudios en Florida (Victory International Institute) para ser transferido posteriormente a Nueva York (Long Island Lutheran). En esa época, ya llamaba la atención con su potencia en la cancha, llegando a ser elegido por Gatorade el Jugador del Año en NY. Ese tremendo desempeño despertó el interés de varias universidades importantes.

Pero VJ, de Edgecombe, se trata, eligió Baylor. Ahí se desempeñó un año, la temporada pasada, promediando 15 puntos, 5.6 rebotes y 3.2 asistencias por encuentro. Lo suficiente para decidirse por el salto profesional, acceder al Draft y ser escogido por los Sixers con el pick 3.

En la propia ceremonia del Draft, el jugador bahameño dejó uno de los momentos más emocionantes cuando al ser entrevistado no pudo contener las lágrimas al hablar de los esfuerzos y sacrificios que había hecho su madre por él.

"Vine a Estados Unidos a jugar al básquetbol, sabiendo que tengo que alimentar a mi familia y todo eso. Eso sin duda me ha ayudado a mí y a la persona que soy ahora. Simplemente hay que esforzarse más que los demás. No quiero estar en ese (porcentaje) de los que no lo logran establecerse en la NBA. Quiero estar en el grupo que lo logra, que marca un estándar alto y que marca el camino para todos los jóvenes que vienen detrás de mí“, dijo hace un año en una charla con el medio estadounidense Slam.

Representando a Bahamas, Edgecombe también marcó la diferencia: en 2024, en el Preolímpico disputado en Valencia y en el que se enfrentó a España, promedió 16.5 puntos, 5.5 rebotes y 3.8 asistencias, cuando todavía tenía 18 años.