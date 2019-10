Con Anthony Davis, LeBron tiene lo que necesitaba en los Lakers: otra estrella Fuente: AFP - Crédito: Sean M. Haffey

Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 00:01

No se detiene ni por un segundo. La evolución es constante, los cambios son interminables, la atracción se multiplica, las apuestas son de altísimo riesgo y la carrera por el anillo es frenética. Para la temporada 2019/20, la NBA presenta un mapa distinto, con equilibrios diferentes y con una ciudad explotada de talento y salvaje de ambición. Así se presenta la liga estadounidense para un año más en el que nadie podrá sacar, como siempre, la mirada de la Conferencia Oeste, pero que especialmente tendrá la atención depositada en el duelo sin respiro de Lakers y Clippers, de LeBron James y Kawhi Leonard. Sí, otras estrellas pretenden sumarse a la contienda, pero sólo hace falta revisar cómo se componen las fuerzas en el show deportivo más espectacular, para comprender que todo se trata de apostar por California, porque claro, aunque con menores ínfulas que otros años Golden State Warriors también aportarán su cuota de voracidad.

Es verdad que rompió la liga el último año Toronto Raptors cuando le arrebató la corona a Stephen Curry y compañía, sin embargo, no parece presentarse un escenario similar para esta entrega 2019/20. Si bien no hay un único candidato a la corona, lo que conformaron los Lakers y los Clippers merecen una atención en particular. LeBron estará acompañado por Anthony Davis, Danny Green, JaVale McGee y Rajon Rondo, lo que supone una armada mucho más sólida y serie que la primera versión que se armó para The King en su desembarco al Staple Center.

LeBron James y Anthony Davis, la armada de los Lakers Fuente: AFP

Y para no quedar fuera de rango, Clippers apostó fuerte con Leonard, pero también decidió que Paul George. Lou Williams, Montrezl Harrell y Patrick Beverley conformen una power band que se hará sonar en la competencia. Y como para comprender mejor cómo se concentran las miradas de la NBA en estos dos gigantes angelinos, sólo hace falta revisar cómo se programó la primera doble jornada de apertura de la competencia: lógicamente Toronto Raptors estará en la escena ante New Orleans Pelicans y el otro duelo será. Lakers vs. Clippers.

Kawhi Leonar y Paul George, de los Clippers Fuente: AFP

Los Warriors no salen de la conversación. Si bien sus herramientas parecen menos poderosas que otros años, porque perdieron a Kevin Durant y esperan por la recuperación de Klay Thompson, la conducción de Stephen Curry y Draymond Green, cuenta para esta temporada con el talento de D'Angelo Russell.

Cada franquicia está construyendo sus ejércitos, por eso es imposible descartar a varios y muchos otros utilizarán esta temporada como un buen banco de pruebas para lo que vendrá en la NBA. Dallas Mavericks es potencialmente un equipo de cuidado, porque la pareja Luka Doncic y Kristap Porzingis ya mostró credenciales de buen espectáculo. De la misma manera que Houston Rockets será un equipo de gran atención, ya que Mike D'Antonio tendrá la compleja tarea de hacer funcionar un quinteto en el que James Harden deberá compartir la pelota con nada menos que Russell Westbrook.

Serge Ibaka y Kyle Lowry, dos campeones con los Raptors que van por más Fuente: AP

Ahora bien, nunca se puede dejar afuera de las ecuaciones a San Antonio Spurs, porque de la mano de Gregg Popovich, ya que cuenta con DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Rudy Gay, Patty Mills y Dejounte Murray. Pero en la misma ruta aparecen los Denver Nuggets con Nikola Jokic, que promedió 20 puntos, casi 11 rebotes y 7,3 asistencias, además de Millsap, Barton, Gary Harris, Murray, a los que se añade Jerami Grant.

Y no hay que descartar a Sacramento Kings ya que si el entrenador Luke Walton despliega la ofensiva que la mayoría de la gente espera de él, entonces Buddy Hield, De'Aaron Fox y Bogdan Bogdanovic podrían armar un bloque de artilleros interesante. Además, retuvieron Harrison Barnes y sumaron la experiencia de Trevor Ariza.

Del otro lado del mapa, en la Conferencia Este, lógicamente que los Raptors tendrán sus boletos con Kyle Lowry, Marc Gasol, Pascal Siakam, Serge Ibaka y Van Vleet. Aunque Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Eric Bledsoe, Ilyasova y Brook Lopez, irán por la final de la Conferencia y después buscarán pelear por el título. Pero no serán los únicos porque Philadelphia y Boston Celtics quieren, finalmente estar en la definición de la competencia.

Curry y D´Angelo Russell, la apuesta de Warriors Fuente: AFP

Los Sixers desde hace un tiempo que están conformando un equipo que le permita dar el gran golpe a la furia de Ben Simmons, Joel Embiid y Tobias Harris, sumaron la categoría del Al Horford. Mientras que los Celtics, que se quedaron sin sus estrellas, justamente Horford y Kyrie Irving, que jugará en Brooklyn Nets (no tendrán a Kevin Durant hasta que se recupere de su rotura del tendón de Aquiles), diseñó un nuevo equipo en el que Kemba Walker y el pivote turco Enes Kanter, aparecen como piezas claves para acompañar a Jaylen Brown, Jayson Tatum y Gordon Hayward.

Y en medio de tanto estudio de cada franquicia, está el factor sorpresa con la cantidad de rookies que podrían romper el molde y posicionar a equipos que no aparecen en el radar. El caso más significativo es el de Zion Williamson, que domina la atención para su primera temporada en la NBA con los Pelicans. De la misma manera que Darius Garland en Cleveland Cavaliers es una gran apuesta y también lo es Ja Morant, el base que tendrá minutos en Memphis Grizzlies.

Westbrook y Harden, una pareja fuerte para los Rockets Fuente: AFP

En los Estados Unidos las predicciones también están centradas en Los Ángeles, ya que un 46% de los 30 general managers de los equipos de la NBA dan como candidato al título a los Clippers, un 36% a Milwaukee y un 11% a los Lakers. En la temporada anterior un 87% se quedaba con Golden State Warriors como campeón y solo un 7%, por Boston y Houston, pero claro, aparecieron las lesiones de Durant y Thompson, Toronto las aprovechó y rompió los pronósticos.

No hay más tiempo. Los motores ya están en marcha. La NBA enciende sus luces y la maquinaria está en funcionamiento. Los Ángeles se ilumina en el mapa y la función 2019/20 de la competencia más espectacular del planeta básquetbol tendrá a LeBron James y a Kawhi Leonard frente a frente por la corona.

Mavericks apuesta a Doncic y Porzingis Fuente: AFP