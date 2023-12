escuchar

Belén Casetta y Lionel Messi fueron los grandes ganadores en la gala de los premios Olimpia, que se realizó en la noche del martes en la Usina del Arte. La atleta marplatense de 29 años se hizo con el respectivo premio de Plata de atletismo, donde venció en la terna a Florencia Borelli, Germán Chiaraviglio y Franco Florio, y el crack del fútbol se impuso en la nómina de su rubro por delante de Germán Cano, Sergio Romero y Emiliano Martínez. En el final de la ceremonia, se dispuso que ambos compartieran el Olimpia de Oro.

El capitán del seleccionado argentino y la atleta marplatense compartieron entonces la distinción que desde hace más de seis décadas otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires a los deportistas argentinos más destacados del año. Messi obtuvo en este 2023 su octavo Balón de Oro, otorgado por la revista francesa especializada France Football, y brilló en la selección argentina, además de revolucionar la Major League Soccer de los Estados Unidos, mientras que Casetta, a sus 29 años y seis meses después de ser madre fue campeona panamericana y también fue galardonada con el premio (COA (Comité Olímpico Argentino) a la mejor deportista femenina del año.

Lionel Messi volvió a quedarse con el premio en el fútbol y también conquistó de nuevo el de oro, ya que también lo había logrado en la última edición tras la gesta del Mundial de Qatar; en esta oportunidad, por sus actuaciones en el seleccionado nacional, con el que empezó en gran forma las eliminatorias mundialistas, y su actuación descollante en Inter Miami, al que llevó a ganar el primer título en la historia de esta franquicia, la Leagues Cup.

Un abonado a las distinciones: Leo Messi, aquí con su octavo Balón de Oro FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

Hubo, además, espacio para los reconocimientos, ya que el Círculo distinguió a la extenista Norma Baylon, la primera mujer en ganar el Olimpia de Oro, en 1962, y también al recordado Santos Benigno Laciar, el boxeador que fue el único deportista en ganar tres Olimpia de oro de manera consecutiva, entre 1982 y 1984. Además se distinguió a Lionel Scaloni, conductor del seleccionado nacional de fútbol, a un año de la inolvidable victoria en el Mundial de Qatar.

Para Casetta, la presea que consiguió en Chile en noviembre pasado resultó ser el gran impulsor para esta consagración, en lo que significó un hito histórico para el atletismo argentino: hacía 24 años que una mujer no ganaba la medalla dorada.

Belén Casetta junto a su hija, Lina, nacida en mayo; seis meses después se lució en Santiago de Chile

Para llegar a este éxito, no obstante, Casetta tuvo que superar un momento muy complicado al término de los Juegos Olímpicos en Tokio, que tuvieron lugar en 2021. Según le reveló a LA NACION, la clave fue en medir sus expectativas: “Antes me exigía mucho, realmente no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y cambié el chip y dije ‘ya está, no me voy a poner presión, si tengo ganas de entrenarme me entreno, si llego al objetivo llego, sino no llego, si no estoy bien no voy y es así como mi cabeza dio una vuelta. Iba a competir retranquila. Ahora voy y enfrento, cosas que no hacía antes. Fue un bajón por el resultado, por la pandemia, por el encierro, por no poder entrenar. Ir a unos Juegos Olímpicos así nomás… Te digo que ahora, con cinco meses de entrenamiento, estoy mejor que lo que estaba para ir a Tokio. El encierro a mi me mató”.

Lionel Messi se había consagrado con el Olimpia de Oro 2022, y en esta edición repitió el logro, ahora de manera compartida Rodrigo Nespolo - LA NACION

En cuanto a los demás Olimpia de Plata, Facundo Campazzo (básquetbol), Francisco Cerúndolo (tenis), Luciano de Cecco (vóleibol), Bartolomé Castagnola (polo), Rodrigo Isgró (rugby), Emiliano Grillo (golf), Macarena Ceballos (natación) y el también medallista en Santiago Catriel Muriel (lucha) fueron otros de los grandes vencedores de la noche.

Los ganadores del Olimpia de Plata

Ajedrez: Candela Francisco Guecamburu

Atletismo: Belén Casetta

Automovilismo: Mariano Werner

Básquetbol: Facundo Campazzo

Facundo Campazzo obtuvo el Olimpia de Plata en básquetbol Panagiotis Moschandreou - Euroleague Basketball

Béisbol: Federico Robles

Bochas: Carmelo Retamar Brassesco

Boxeo: Fernando Martínez

Canotaje: Agustín Vernice

Cestoball: Caterina Cicchinelli

Ciclismo: Eduardo Sepúlveda

Deportes de invierno: Owen Haiek

Equitación: José María Larocca

Esgrima: Isabel Di Tella

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Fútbol: Lionel Messi

Futsal: Lucas Flores

Gimnasia: Daniel Villafañe

Golf: Emiliano Grillo

Emiliano Grillo fue premiado con el Olimpia de Plata en el golf MIKE EHRMANN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Eugenia Trinchinetti

Hockey sobre Patines: Ezequiel Mena

Judo: Brisa Gómez

Karate: Luca Impagnatiello

Lucha: Catriel Muriel

Motociclismo: Luciano Benavídes

Natación: Macarena Ceballos

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Analuz Pellitero

Patín: Martina Della Chiesa

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Pesas: Tatiana Ulloa

Polo: Bartolomé Castagnola

"Barto" Castagnola, figura de La Natividad campeón del Abierto de Palermo, se impuso sobre su hermano Camilo, su primo "Poroto" Cambiaso y Juan Martín Nero para quedarse con el Olimpia de Plata de polo Rodrigo Nespolo

Racquetball: María José Vargas.

Remo: Evelyn Silvestro

Rugby: Rodrigo Isgró

Softbol: Román Godoy

Squash: Jeremías Azaña

Surf: Santino Basaldella

Taekwondo: Lucas Guzmán

Tenis: Francisco Cerúndolo

Tenis de Mesa: Santiago Lorenzo

Tiro: Fernanda Russo

Triatlón: Romina Biagioli

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Luciano De Cecco

Yachting: Mateo Majdalani y Eugenia Bosco

