Luego de la victoria por penales de Boca frente al Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores, Alejandro Fantino admitió sentirse aliviado por el resultado tras un mal partido del equipo xeneize.

En el día que se cumplen dos años de la histórica final entre River y Boca en Madrid, Fantino adjudicó el mal rendimiento del conjunto dirigido por Miguel Russo por la presión anímica de jugar en la fecha tan celebrada por los hinchas millonarios.

"Pequeña finalita ganada a los de River hoy. Ustedes muchachos de River estaban esperando con la copa en alto, y ahora se van a dormir, no tan contentos como el festejo del 9/12", dijo Fantino en alusión a la supuesta incompleta celebración del clásico rival.

Luego, el conductor de ESPN Fútbol Club se refirió al envión anímico de triunfos similares: "De estos partidos, de estas situaciones, yo he visto muchas veces salir equipos que llegan a la final. O te dejan muy arriba con las defensas muy altas, o te voltean anímicamente".

Fantino, que insistió en que la fecha sumó una carga anímica a los jugadores de Boca para enfrentar este partido, dijo: "Estos muchachos volvieron de la muerte recién. ¿Sabés lo que era quedar afuera contra el Inter el 9/12, en la cancha de Boca?".

El exjugador de Boca Diego Latorre contradijo la opinión de Fantino y expresó: "Yo creo que las fecha son cuestiones que están relacionadas más con el folklore, no entra a la cancha con los jugadores. Por ahí cuando termina el partido, sí; pero no está acompañando a los jugadores dentro de la cancha si quedan eliminados en una fecha".

Por último, el comentarista del encuentro agregó: "Esas son ilusiones, son fantasías, que son necesarias en el mundo del fútbol, que hoy le toca a uno, mañana le toca al otro, y forman parte del paisaje del fútbol. Hoy creo que Boca se vio totalmente superado y desbordado como nunca antes", sostuvo.

Previamente, Mariano Closs y Fantino discutieron sobre el supuesto vínculo anímico de la final en Madrid y el cruce con los brasileños.

El diálogo completo

Fantino: "Perdoname Mariano. Sí, pero vos tenés la capacidad para captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha el 9/12, un día mítico para los hinchas de River."

Closs: "Pero, ¿Qué tiene que ver la fecha? Porque hay una coincidencia de fecha."

Fantino: "Porque hay algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en tu consciente, está alojado en algo ahí que te subyace, básicamente en llegar tarde a una pelota, en saltar un poquitito menos, en calcular diferente. De la misma manera que te podría pegar de otra manera diferente en el día a día."

Closs: "O sea que Fabra se hizo el gol en contra porque pensaba que era el 9/12"

Fantino: "No, no, no, no. Esa es una exageración, una chicana tuya que no te puedo aceptar"

Closs: "¿Andrada sacó mal y atajó mal porque era.?

Fantino: "Ni un extremo ni el otro. Ni se hizo un gol en contra porque era el 9/12.."

Closs: "Yo no estoy haciendo extremos, yo analizo fútbol"