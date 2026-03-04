Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 15 partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de los argentinos Camilo Ugo Carabelli (67° del ranking ATP) y Mariano Navone (79°). Ambos se verán las caras con tenistas locales a partir de las 16 de la Argentina. El ‘Brujo’ va contra Martin Damm Jr. (129°) en la cancha 2, y la ‘Nave’ se enfrenta a Marcos Giron (69°) en la cancha 4. Además, hay otros cuatro destacados: Matteo Berrettini (66°) vs. Adrian Mannarino (48°) no antes de las 19.10; Gael Monfils (148°) vs. Alexis Galarneau (219°) aproximadamente a las 19.30; João Fonseca (35°) vs. Raphael Collignon (77°) cerca de las 20.40; y Zachary Svajda (99°) vs. Marin Cilic (51°) sobre la medianoche.

Mariano Navone tendrá un debut complejo ante el local Marcos Giron, con el que está igualado en el historial Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

En el campeonato de mujeres, en tanto, inician su participación Paula Badosa (106° del ranking WTA), Beatriz Haddad Maia (67°) y Bianca Andreescu (165°), entre otras. La española, ex N° 2 del mundo, se cruza con la kazaja Yuliya Putintseva (76°) a las 16; la brasileña se enfrenta a la española Jéssica Bouzas Maneiro (50°) no antes de las 18.20; y la canadiense hace lo propio con la uzbeka Kamila Rajímova (88°) cerca de las 23.

Horarios de los partidos más destacados

16: Camilo Ugo Carabelli vs. Martin Damm Jr.

16: Mariano Navone vs. Marcos Giron.

16: Paula Badosa vs. Yuliya Putintseva.

No antes de las 18.20: Beatriz Haddad Maia vs. Jéssica Bouzas Maneiro.

No antes de las 19.10: Matteo Berrettini vs. Adrian Mannarino.

No antes de las 19.30: Gael Monfils vs. Alexis Galarneau.

No antes de las 20.40: João Fonseca vs. Raphael Collignon.

No antes de las 23: Zachary Svajda vs. Marin Cilic.

No antes de las 23: Bianca Andreescu vs. Kamila Rajímova.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos cada uno.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

Roger Federer es uno de los máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells con cinco títulos AFP

WTA