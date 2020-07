Boca: qué tan cerca está Ricardo Centurión de volver al club de sus amores

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 08:47

No hay mercado de pases local en el que Ricardo Centurión no sea uno de los grandes focos de atención. Sobre todo en Boca, donde dejó un grato recuerdo por su alto rendimiento, particular estilo y la Superliga 2016/2017 que obtuvo, más allá de los (malos) comportamientos extrafutbolísticos que le cerraron las puertas del club. Por estos días, el mundo azul y oro se vuelve a entusiasmar con la posibilidad del retorno , aunque en el medio hay varias cuestiones a tener en cuenta para imaginar una negociación duradera.

El Consejo de Fútbol, encabezado por el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, no lo tiene como prioridad: primero quiere finalizar las tratativas para que aquellos jugadores del equipo campeón a los que se les terminó el contrato el 30 de junio, puedan renovar. Aunque sí lo tienen como una alternativa importante. Tanto que, según pudo averiguar LA NACION, uno de los contactos fue directamente entre uno de los hombres de peso del equipo de trabajo de Riquelme y el futbolista, de 27 años.

Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco / Archivo

Ricky quiere jugar nuevamente en el club de sus amores. Incluso, se lo comunicó a Victor Blanco, presidente de Racing, que sostuvo públicamente la intención de negociarlo. Y a la vez, Sebastián Beccacece, entrenador de la Academia, quiere contar con Leonardo Jara, uno de los relegados del plantel de Miguel Ángel Russo. Los caminos parecen unirse, pero...

Primero, tiene competidores. Por un lado, Vélez, el último club en el que jugó, quiere adquirir una parte de su pase. Por otro, San Lorenzo, que quiere incorporarlo mediante una cesión con la ventaja de que Racing le debe dinero. Blanco hizo saber que tazan al extremo izquierdo en 5.000.000 de dólares. Sin embargo, aún con el beneficio de poder entregar a Jara como parte de pago, en Brandsen 805 no cierran los números. ¿Por qué? Para llevarse a Centurión, además del lateral correntino, a Boca le exigen tres millones de la moneda estadounidense, pero a la institución de Liniers le pidieron un millón menos en una negociación que no incluiría a ningún futbolista.

Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco / Archivo

Boca no tiene intenciones de pagar semejante cifra en un contexto económico comprometido por la pandemia de coronavirus y por el que, por ejemplo, debieron ofrecerle a Carlos Tevez una renovación de contrato con una reducción del salario del 70% con respecto a lo que percibió durante el mandato de Daniel Angelici. Irán detrás de un plan que no es exclusivo. Román y su gente intentarán que la negociación se dilate al máximo, conscientes de que en Racing no quieren a Centurión, para bajarle el costo a la operación.

Algo así está pasando tanto con la renovación de Mauro Zárate como con la de Franco Soldano. Al ex hombre de Vélez le habrían hecho saber que la oferta económica no se moverá de lo ofrecido por más que el jugador presente contraofertas, intentando que la firma sea inminente. En cuanto al atacante sunchalense, Boca negociará a su manera para que el pago de un nuevo préstamo sea menor a los 300.000 dólares que pide Olympiacos, club griego dueño de su ficha.

Boca y Centurión, otra novela de invierno que puede tener varios capítulos.