Boca: el mensaje de Carlos Izquierdoz tras el cachetazo de Frank Fabra

“Aquí no ha pasado nada”.

Con ese breve frase y una foto en la que abraza a su compañero Frank Fabra, Carlos Izquierdoz se expresó sobre el tenso cruce del cual ambos fueron protagonistas durante la derrota con Talleres de Córdoba, el pasado domingo en la Bombonera.

La imagen con ambos jugadores está tomada dentro del micro que trasladó al equipo xeneize al estadio Ciudad de La Plata, donde juega este miércoles contra Defensores de Belgrano, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Poco después, el colombiano respondió por la misma vía, con el mensaje “Buena vibra siempre Capi”.

Frank Fabra y Carlos Izquierdoz: las sonrisas después del encontronazo del domingo www.instagram.com/fabra18/

La frustración por la que el equipo de Russo pasó durante los primeros 45 minutos frente a los de Córdoba quedó reflejada en un altercado que sucedió entre los dos defensores de Boca. Cuando se jugaban 25 minutos de la primera etapa, Talleres tenía un córner a su favor. Mientras los futbolistas se acomodaban en el área para esperar el remate, Izquierdoz se dirigió a Fabra con un reclamo en alto tono.

¡QUÉ MOMENTO! El Cali Izquierdoz discutió feo con Fabra y el colombiano reaccionó con un golpe en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/gJFWKsqmKS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2021

Lo cierto es que al colombiano no le gustó nada la forma en la que su compañero, y subcapitán, le hizo ese reclamo y de inmediato le respondió con un cachetazo. Izquierdoz, sin querer continuar con la discusión, se alejó de la acción. El central ex Lanús había sido amonestado cuatro minutos antes por una falta sobre Diego Valoyes sobre el costado izquierdo de la defensa, todo un indicador de que las cosas no le estaban saliendo bien al central, por más que (en el balance) es uno de los jugadores más sólidos por rendimiento del equipo en el último tiempo.

LA NACION