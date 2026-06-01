Antonio Mohamed ganó 5 títulos en un año y medio con Toluca y, al menos ahora, no será DT de Boca

Dicen en México que hizo “un pacto con el diablo”. Antonio Mohamed asumió en Toluca en diciembre de 2024, club que hacía 15 años que no conseguía un título. Y en apenas un año y medio terminó teñido de rojo, como su camiseta: ganó 5 campeonatos, el último la Concachampions en la madrugada de domingo en la Argentina tras vencer por penales en la final a Tigres por 6-5. Este último trofeo lo consideraba muy importante el DT, en la previa del partido decisivo, porque le iba a dar a la institución la clasificación al Mundial de Clubes 2029 y para jugar el torneo Intercontinental. El Turco es barrio, es potrero, es olfato y astucia para encontrar las sociedades exactas para una pareja de delanteros o para un tándem defensivo. El Turco es un entrenador muy profesional, pero también es capaz de aportar una broma en el momento justo para descomprimir una situación tensa. A los 56 años vive su etapa más feliz como entrenador porque está dirigiendo un equipo que marca una época y porque además uno de sus hijos (Shayr) trabaja con él en el cuerpo técnico. Ve más allá sobre él: “Va a terminar teniendo vuelo propio”, vaticina.

“Tuvimos suerte”, reconoció Mohamed luego de la final porque Luis García fue la gran figura atajando al menos cuatro situaciones claras de gol de Tigres y dos penales en la definición, por eso consideró que el azar estuvo de su lado. “A veces hay que tener un poco de fortuna, en este caso. Hoy contamos con un poco de fortuna, en otras ocasiones la he tenido, pero desde que me tocó perder la Final del 2017 con Monterrey con Tigres, esta es la décima final seguida que nos toca ganar y estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Siempre respeto a los rivales, siempre, por sobre todas las cosas y también a mis jugadores”. La foto lo confirma, su sonrisa es de felicidad.

Antonio Mohamed, DT de Toluca, levanta los puños a modo de festejo con la Copa en el estadio Nemesio Diaz MARIO VAZQUEZ - AFP

“La mayor virtud es que se adapta al jugador para definir sistemas de juego. Si Alexis Vega (delantero) se mueve mejor por la izquierda, lo ubica por la izquierda pero además le genera sociedades con Nico Castro y Jesús Gallardo. Ese trío era tremendo. Es muy ‘bicho’ para identificar las necesidades en función de los jugadores que tiene. Y le salen todas. Contra Tigres no tenía a Alexis Vega y Gallardo, que estaban con la selección; y después salieron todos los titulares-titulares: Paulinho, Marcel Ruiz, Nico Castro, Helinho... Ingresaron las últimas incorporaciones y casi no tenía delanteros por lesión, pero lo puso de delantero a Jorge Roberto Díaz Price, que tiene condiciones pero es mediapunta. Y el gol lo hizo Díaz Price. Está tocado. Pero el Turco sabe y además está convencido cada vez que busca aplicar un plan estratégico”, le comentan a LA NACION desde México gente con la que comparte el trabajo todos los días.

Sobre la huella que está dejando con Toluca en México, Mohamed afirmó: “¿Si estamos marcando una era? Eso lo tienen que decir ustedes. Obviamente que era el objetivo ganar para quedar en la historia. Sabíamos que competimos en seis torneos, el que quedamos fuera fue la liguilla pasada, pero después todos los que competimos para ganar los ganamos, ganamos cinco títulos en un año y medio y estamos muy contentos, muy contentos, La clave en la institución está en los directivos, que son los que bajan la línea para que podamos seguir por este camino”.

¡NO LE SACABA LOS OJOS DE ENCIMA! El Turco Mohamed ENAMORADO del trofeo de la CONCACAF Champions Cup.



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Mohamed no quiere ponerle freno al envión ganador. El 25 de julio próximo jugará ante Cruz Azul por ser campeón de campeones. Y su vínculo contractual con el club mexicano es hasta diciembre 2026. Justo cuando desde algunos sectores de Boca lo nombraban como uno de los posibles candidatos a reemplazar a Claudio Ubeda. Sin embargo, el actual director técnico de Toluca descartó la posibilidad de llegar al Xeneize en el corto plazo: “Sí, yo tengo contrato con el equipo y nada más. Tengo dos caminos. Si no sigo en Toluca, me voy a casa a descansar. Tengo contrato con mi club, estoy muy feliz. Ya organizamos la pretemporada, cuándo volvemos a entrenar, hablamos de refuerzos y de la planificación del próximo semestre. No hay nada que pensar”, dijo en declaraciones a ESPN México en la previa de la final. En las próximas horas estará llegando a la Argentina y mantiene el sueño de dirigir a Boca en algún momento, pero desde México le confirmaron a LA NACION que hasta fin de año seguirá en Toluca.

Juega con varios sistemas tácticos incluso durante el mismo partido. Le da mucha importancia a los esquemas de los rivales y, en función de eso, planifica los partidos también. Juega con línea de 4, pero también con 5 defensores, pero con laterles-carrileros que atacan bastante, como Santiago Simón (exRiver) y Jesús Gallardo. En el medio campo le gusta jugar con un número 5 fijo (Franco Romero es crack para Mohamed, por eso lo elogió tanto) y lo suele acompañar con Marcel Ruiz, un mixto con la doble función con otro rendimiento destacado. Y si hay un partido complejo como visitante, puede poner un doble 5 de más marca. “Y, después, todos al ataque, sumando extremos y delanteros”, le cuentan a LA NACION con respecto al estilo ofensivo, a las planificaciones de los entrenamientos y lo que se ve luego en cuando a búsqueda durante los partidos.

El GOL de Toluca viene precedido de la presión alta tan característica del Turco Mohamed y una intercepción de Franco Romero pic.twitter.com/02eAXMhnk0 — LaPizarraDelTurco (@LaPizarraTurco) May 31, 2026

Por eso Mohamed, que suele tener muy buen feeling con los jugadores, destacó el esfuerzo que hizo Marcel Ruiz, que jugó lesionado y ahora se tiene que operar: “Marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró en el entretiempo, jugó con el corazón. Una felicitación aparte para él, por cómo ha jugado, pero no podía y lo tuve que cambiar. Él jugó con el corazón siempre por delante, así que mi admiración y mi respeto para él. Puso por delante a la institución y a todos los compañeros por sobre su salud y la verdad felicitarlo porque él se merecía ganar esta Copa”.

¿Qué cambió cuando llegó a Toluca para armar un equipo ganador?, le preguntaron a Mohamed: “Primero que nada, que el equipo reciba menos goles. Y para eso necesitábamos un escudo que nos proteja y fue Franco Romero. Después fuimos buscando diferentes piezas, modificando modismos que el equipo tenía y que a mí no me gustaban, como ser más intensos para recuperar más la pelota, no jugar tanto por dentro; y después el ataque, que tiene jugadores de mucha jerarquía. Creyeron en la idea y fue lo que nos hizo tener un año increíble", describió.

Antonio Mohamed afronta los partidos con optimismo Prensa Toluca

“Hay que seguir acompañando esto con mucha entrega, con mucha dedicación y no siempre el que gana veces tiene la razón. Dejamos todo ante un rival que por momentos nos superó pero estoy orgulloso de mis jugadores, de la institución que represento. Estoy muy feliz por este nuevo logro”, agregó el Turco en declaraciones a la página oficial del club. Y agregó: “No nos podemos relajar, tenemos que ir por todo lo que disputamos, rearmarnos para ir por más”.

Desde México aseguran: “Hay veces que tenés dificultades y terminás jugando con futbolistas de segundo o tercer orden con respecto a los titulares, pero igual no hay con qué darles. Para el Turco no hay lógica, termina ganando siempre”.