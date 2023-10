escuchar

El clima empieza a recalentarse para el partido final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, pautado para este sábado a las 17 en Río de Janeiro. Mientras que ayer ya hubo agresiones a hinchas del xeneize, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, hizo este martes una serie de advertencias dirigidas a quienes viajan hasta allá para este encuentro decisivo que se jugará en el Maracaná.

“Queremos insistir en lo preventivo, que se abstengan de cualquier canto o gesto racista, xenófobo. La legislación es muy rigurosa con respecto a eso”, dijo primero en Radio La Red el representante diplomático, que recordó que este tipo de delitos en Brasil tienen penas de entre tres y seis años, y de cumplimiento efectivo.

“Lo mismo que el consumo de estupefacientes, severamente penado. Por eso, que se abstengan inclusive de comprar entradas en las inmediaciones del estadio o en la playa porque hay mucha estafa dando vuelta”, sostuvo Scioli, y acotó: “Lo que pedimos por favor, entendiendo la pasión y lo que significa la final, el entusiasmo, la expectativa, es advertir e insistir en esta recomendación para los hinchas que quieran entrar al estadio: los insultos, los gestos proferidos en base a etnia, religión, orientación sexual, no están sujetos a fianza. Lo hemos vivido en otros partidos”.

En ese marco admitió que en la Embajada están “preocupados y actuando” con el objetivo de evitar disturbios en estos días previos, durante el partido, y cuando termine el encuentro y ya haya un campeón. Entonces reveló que ya tuvo reuniones con los encargados de coordinar a la Policía y que también se comunicó con el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal.

“Está permanentemente creciendo la expectativa y la llegada de argentinos. Hay muchísimos jóvenes que no tienen entradas y se largan igual; que se abstengan de comprar en lugares que no son los habilitados. La Policía tiene una tradición: tolerancia cero. Suele hacer uso de la fuerza en caso de necesidad sin contemplaciones, no escatiman gases lacrimógenos ”, adelantó.

“Esto es para que sea una gran final. Si llega Boca a perder, va a haber lío. Esperemos que no termine en ninguna situación dramática”, deseó asimismo.

Ayer se conoció que un grupo de 30 hinchas xeneizes fueron agredidos y asaltados por simpatizantes de Fluminense cuando estaban en la playa de Copacabana. “Aparentemente habían desplegado una bandera. Los de Fluminense se les acercaron, les sacaron objetos personales, los agredieron y esto agarra esta dinámica. La Policía actúo, los detuvo, había una persona con antecedentes. Pasaron pésimo momento los argentinos”, contó Scioli sobre ese episodio.

🚨Hinchas de #Boca fueron atacados por torcedores de Fluminense en Copacabana.



❌Los agredieron y robaron todas sus pertenencias entre ellas celulares. Esperemos que @CONMEBOL y el Gobierno de Río de Janeiro @GovRJ CUIDE a los hinchas que quieren ir a alentar a Boca y nada más. pic.twitter.com/1crN5LKGuG — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 30, 2023

Comentó también el embajador que ahora evalúan si en algún lugar de la ciudad, como el sambódromo o en instalaciones que pudieran ceder el Flamengo o el Vasco da Gama, se habilita una pantalla para transmitir el partido y ver así “de qué manera se contiene a la gente que no tiene entrada”. Sin embargo, aclaró que todavía no hay nada confirmado al respecto.

“No debe tener antecedentes la cantidad de hinchas que van a venir” , indicó.

LA NACION