Fluminense está lejos de llegar en buenas condiciones a la final de la Copa Libertadores, el sábado próximo ante Boca, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. A los pobres resultados ahora se le sumaron las discusiones -públicas- entre los propios jugadores . Eso ocurrió en las últimas horas, en la derrota de Flu por 2-0 ante Atlético Mineiro, por la 30a fecha del Brasileirao (el equipo carioca está octavo, con 45 puntos, a catorce unidades del líder, Botafogo).

Lo que ocurrió en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, tanto dentro como fuera de la cancha, debe preocupar al técnico de Fluminense (y se la selección brasileña), Fernando Diniz. Fluminense presentó una formación mixta, preservando a varios de los habituales titulares. El clima interno es muy caliente: el defensor David Braz y el atacante Keno se enfrentaron, discutieron y debieron ser separados por compañeros y miembros del cuerpo técnico del equipo tricolor .

Fernando Diniz, director técnico de Fluminense MAURO PIMENTEL - AFP

David Braz, titular en el partido, había sido sustituido minutos antes, justo después de que Fluminense recibiera el primer gol de Atlético Mineiro. Mientras que Keno estuvo en el banco desde el inicio del partido y finalmente no entró en el campo de juego. Ambos jugadores tuvieron un fuerte cruce dialéctico, se señalaron con el dedo y siguieron diciéndose cosas a la distancia, luego de ser separados. Después de la discusión, uno se sentó lejos del otro. En el vestuario, según la prensa brasileña, el tema “se calmó y la discusión no continuó” .

Al técnico Fernando Diniz le preguntaron en la rueda de prensa posterior al partido sobre la discusión entre los jugadores, pero le restó importancia. “ No lo vi. Estoy tomando conciencia de esto ahora. No es algo que me moleste. Se llevan muy bien y esto se solucionará sin problemas ”, dijo el técnico de Flu, que también es el conductor del seleccionado mayor de Brasil.

La discusión entre compañeros

“ Ya tenemos una planificación estudiada para la final, pero no es algo que esté cerrado. Obviamente para mi también tiene un factor especial. Es un juego que para mi carrera se convierte en la final más importante de todas . Son pocos los entrenadores que tuvieron el honor de competir en un partido así”, había dicho Diniz hace unos días, tras el triunfo 5-3 de Fluminense ante Goias.

Además de no llegar en un momento futbolístico radiante a la final con Boca, Fluminense tiene tres jugadores importantes, como Nino, Kennedy y el experimentado mediocampista Felipe Melo, con dificultades físicas. Pese a eso, Diniz se mostró esperanzado de que puedan estar en condiciones de actuar en la definición de la Copa Libertadores: “ Creo que todos estarán listos para la final . Lo daremos todo al completo para poder dar lo mejor de nosotros y jugar un buen partido”.

La derrota de Flu ante el Mineiro

Boca, asimismo, anoche disputó su último partido antes de viajar a Río de Janeiro. En la Bombonera igualó sin goles ante Estudiantes, por la Copa de la Liga. Y el DT Jorge Almirón guardó a la mayoría de los jugadores que serán titulares en la búsqueda de la séptima Copa para el club de la Ribera.

La previa de la final de la Copa Libertadores

