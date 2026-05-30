Top 14 de la URBA: Belgrano tuvo un cambio de actitud, le ganó un partido clave al CASI y vuelve a pensar en grande

Así sí, Belgrano. Concentrado, con la guardia alta para protegerse mejor y los puños listos para golpear bien a fondo y lastimar. Así sí, disciplinado y ordenado, con un scrum firme y un line que rinde bastante mejor que en las fechas iniciales. Así sí, comprometido y contundente, para vencer 43-40 al CASI, uno de los cuatro equipos cortados en la cima de la tabla, y seguir esperanzado en clasificarse a los play-off.

Este es otro Belgrano. Más aguerrido, avasallante, decidido. Duro en el contacto, desequilibrante con la pelota. Qué puede ganar y perder, como todos en un torneo muy parejo, pero que ya no se entrega así nomás. Hay que batallar y batallar para doblegarlo. Es un Belgrano que respira otro aire, que vive y colea, y que dejará la piel en busca de uno de los cuatro boletos a las semifinales. Los hinchas, que también jugaron su partido, celebran la victoria al grito de “para ser campeón hoy hay que ganar”. Y ganaron.

Los wings de Belgrano: Félix Ceñal (11) hizo un try, y Pedro Arana (14), autor de dos; lo sufre Rocca Rivarola Santiago Filipuzzi

Ramón Duggan, una de las figuras de la tarde, deja por unos instantes el festejo y habla del buen momento del equipo, superando un comienzo con cinco derrotas consecutivas (SIC, Newman, Alumni, Champagnat e Hindú): “Este equipo se merece cosas grandes. Estamos construyendo luego de un arranque adverso y todavía queda mucho. El campeonato es largo. Hoy no somos los mejores por haberle ganado al CASI, y tampoco éramos los peores por perder al comienzo”. Theo Blaksley, otro jugador de alto rendimiento en la tarde del sábado se expresa en la misma línea que el forward: “Lo decía cuando los resultados no se daban, había momentos de los partidos en los cuales éramos protagonistas. Con la pelota en la mano siempre nos impusimos”.

La reacción que generó el cambio, y que trocó derrotas con victorias, tiene un sustento anímico y otro técnico. Duggan es claro: “Hubo un cambio de actitud, creo. Sobrábamos un poco los partidos y ahora estamos transpirando un poco más. Y no estamos fuera de juego, ¿eh? Nos dan por muertos, ‘a ver si les da la nafta’, dicen; y este equipo hoy levanta la mano y está más presente que nunca”, enfatiza. Blaksley añade las mejoras técnicas al análisis: “Logramos corregir algunas cosas importantes, como la recepción de la salida, la cantidad de penales… Nos la creemos un poco más. Al principio nos faltaba eso, también. Y por supuesto, subió mucho el porcentaje de obtención de la pelota, y con ella somos protagonistas”, asegura.

Juan Akemeier tacklea a Martín Arana, que de frente se choca con el apertura Felipe Hileman Santiago Filipuzzi

Ganarle al CASI era vital para seguir en carrera, por el impulso emocional que significa vencer a uno de los encumbrados en la tabla y porque, de haber caído, se hubiese escapado uno de los trenes hacia la clasificación. Y si bien es cierto que el torneo es largo, en el organigrama no quedan demasiados trenes hacia los play-off y Belgrano no debe dejar pasar ninguno. “Personalmente no miro la tabla. Es muy largo esto y hay que ver qué pasa. Nosotros queremos jugar partido por partido y encontrar nuestra mejor versión en la etapa final”, completa el medio-scrum.

Belgrano y el CASI protagonizaron un gran duelo. Intenso, emotivo y por momentos bien jugado, con tries dignos de recordar y genialidades individuales para enmarcar, como la acción de Pedro Arana, escapando por la punta derecha, y jugando un kick corto con la idea de evitar un tackle, recoger la pelota y acabar apoyándola en el ingoal. O como la destreza de Jerónimo Solveyra para poner una pelota a centímetros de la bandera y, tras cartón, sacar provecho de un line y maul y anotar cinco puntos en la etapa inicial. Intercambiaron estocadas, golpes fuertes. Try por try, penal por penal. Sin sacarse grandes ventajas. Hasta que las indisciplinas de la visita definieron el asunto en el complemento. Como consecuencia de la reiteración de infracciones, el Atlético perdió dos hombres en escasos minutos y 15 contra 13, el local no perdonó.

Lo mejor de un partidazo

A la media hora, con Belgrano arriba 40-30, la visita recuperó a los sancionados y, a puro coraje, se le prendió a la yugular al adversario. Buscó la hazaña y la tuvo a tiro. A dos minutos de la hora, un maul, comandado por Eugenio Sartori (reemplazó al capitán Salvador Ochoa), redujo el margen a tres puntos, y en la última pelota, una imprecisión en una entrega le cortó la esperanza de, al menos, llegar a la igualdad.

Ganó Belgrano y advierte que no lo den por muerto. Perdió el CASI y sigue entre los cuatro de arriba. Ahora, la Academia deberá dar vuelta la página y pensar en el partido que viene. Nada menos que el SIC, en la Catedral. “Ese es un partido especial. Y no importa el contexto”, señaló Juan Akemeier.

La síntesis de Belgrano-CASI