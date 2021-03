Boca y la probable formación ante River: ¿Equipo que golea no se toca?

La muy buena actuación de Boca ante Vélez, coronada con una goleada histórica, lo pone a Miguel Ángel Russo ante una agradable encrucijada, en el inicio de la semana previa al Superclásico del próximo domingo a las 18.

Los once futbolistas que salieron a jugar el mejor partido del año en Liniers, ¿se ganaron el derecho a ser los titulares frente a River? La pregunta, claro está, la responderá el propio entrenador con el correr de los días y en base al rendimiento que él vea en el trabajo diario. Aunque también es cierto que, en lo posible, intenta afianzar un equipo de memoria.

De todas maneras, un recorrido línea por línea permite analizar qué piezas son inamovibles y cuáles podrían ser cambiadas por otras de aquí al domingo a las 18.

Andrada, firme en el arco de Boca Javier Garcia Martino/prensa boca

Si de algo no hay dudas es de que el arquero será Esteban Andrada. Salvo algún imponderable, el mendocino es una fija desde que arribó a Brandsen 805 en agosto de 2018. Si bien todo el bloque defensivo experimenta falencias que derivan en goles rivales: en los 10 partidos jugados en lo que va de 2021 recibió 13 goles, y apenas logró mantener su valla invicta en tres.

La línea de cuatro es la que, en la previa, podría sufrir más modificaciones. ¿Apostará otra vez Russo por Capaldo, o los inesperados ingresos de Julio Buffarini y Leonardo Jara ante el Fortín fueron un indicio de que uno de ellos dos recuperará su lugar en el lateral derecho?

La experiencia del juvenil en ese sector aún no rindió los frutos esperados. Incluso, quedó expuesto por dos infracciones muy duras frente Claypole y Vélez, en las que bien pudo haber visto la tarjeta roja, a poco de iniciados los partidos. Russo es consciente de que una acción similar frente a River puede dejar al equipo con un hombre menos. Por eso, se abre un interrogante en esta posición.

Izquierdoz sufrió una fisura intercostal ante Sarmiento y hará lo imposible por decir presente ante River

En la zaga central no hay muchas alternativas. La única manera de que la dupla López-Zambrano sufra alguna alteración será en el caso de que Carlos Izquierdoz logre recuperarse en tiempo y forma de su fisura de costilla. El Cali hará lo imposible para no perderse el superclásico. Pero serán los médicos los que tomen la decisión final. Cualquier golpe, producto del lógico roce que tienen los zagueros con los delanteros rivales, podría derivar no solo en un cambio obligado, sino también en una involución en la recuperación del futbolista.

En el lateral izquierdo hay otra fija: Frank Fabra será titular y uno de los eslabones de la conexión colombiana, que tanto ilusiona a Boca por ese andarivel.

Campuzano, otra vez fundamental en el mediocampo xeneize

Jorman Campuzano, que parece haber recuperado su altísimo nivel de hace un año e incluso anteayer lo coronó con un golazo, será titular. A su lado, como doble cinco, todo indica que continuará el chico Cristian Medina, titular desde hace cuatro partidos.

Descontado que estará Edwin Cardona, la gran figura de este equipo y el dueño de las pelotas paradas, la incógnita está del lado derecho. Lesionado Salvio, Russo apostó por Gonzalo Maroni en detrimento de Mauro Zárate. Y el cordobés estuvo a la altura del desafío. Si bien en el primer tiempo tocó pocos balones, se mostró muy activo en la recuperación, exhibió un despliegue interesante y, fundamentalmente, siempre buscó asociarse con un compañero. Esa es una clara diferencia con el exVélez, siempre más egoísta y priorizando la jugada personal.

Cardona, el hombre por donde pasan casi todas las jugadas de creación en Boca Mauro Alfieri

Lo único que podría hipotecar las chances de Maroni, autor además de dos goles frente al Fortín, es que el entrenador apueste por un mediocampo más batallador, y que por el costado derecho busque, tal vez con Capaldo delante de Buffarini o Jara, impedir que Casco pase al ataque. Aquí pasa más por una decisión estratégica que futbolística.

Luego de lo que demostraron el domingo en Liniers, todo hace suponer que en el ataque estarán Carlos Tevez y Sebastián Villa. El Apache, por oficio, experiencia y muy buen presente físico, y el delantero colombiano por su velocidad extrema y una notoria mejoría en la definición.

Villa, autor de dos golazos ante Vélez, ya le había marcado a River en el 2 a 2 del pasado 2 de enero Mauro Alfieri

La otra buena noticia que tiene Russo es que Ramón Ábila ya está recuperado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para dejar atrás una traicionera hernia inguinal, y es casi un hecho que integrará el banco de los suplentes.

En resumen, siempre atado a los imponderables y a las decisiones que tome Russo de aquí al domingo, Boca recibiría a River con un 4-3-1-2 compuesto por: Andrada; Capaldo o Buffarini o Jara; López, Izquierdoz o Zambrano, Fabra; Maroni o Capaldo, Campuzano, Medina; Cardona; Tevez y Villa.