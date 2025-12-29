Anthony Joshua sufrió heridas leves en un accidente automovilístico mortal en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico que este lunes causó la muerte de dos personas en Nigeria.

El accidente, ocurrido en un tramo concurrido de la autopista que va de Lagos a Ibadan, ocurrió alrededor de las 11 hora local. Un informe indica que Joshua sufrió heridas leves y dos personas perdieron la vida. Joshua viajaba en una camioneta Lexus cuando el vehículo impactó contra un camión estacionado. Estaba entre los cuatro pasajeros del vehículo, con su personal de seguridad en otro auto.

El accidente de Anthony Joshua en Nigeria

Las imágenes muestran a Joshua sin remera, con aspecto aturdido en la escena y dolorido, ayudado por varias personas para salir del asiento de atrás. Otras imágenes muestran dos cuerpos esparcidos en la ruta. El boxeador es dos veces campeón mundial de peso pesado de la IBF, supercampeón de la WBA, campeón de la IBO y campeón de la WBO.

Un testigo declaró al periódico Punch: “Era una caravana de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del choque”. Agregó: “Otros testigos y yo iniciamos el rescate e hicimos señas a los vehículos que se aproximaban para que ayudaran. Minutos después del accidente, llegaron los agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial”.

Anthony Joshua, en el último combate ante el youtuber Logan Paul, en el Kaseya Center deMiami, Florida GIORGIO VIERA� - AFP�

Antes del accidente, Joshua había publicado un video en Instagram donde aparece jugando tenis de mesa. El episodio ocurrió días después de que Joshua noqueara al youtuber convertido en boxeador Jake Paul en Miami. Joshua le fracturó la mandíbula a Paul en dos partes en una pelea que fue vista por más de 30 millones de personas en Netflix.