Anthony Joshua podría dejar el boxeo después del accidente de auto en el que murieron dos de sus amigos

Después de derrotar a Jake Paul por nocaut técnico en diciembre de 2025, el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua podría estar viviendo el capítulo final de su carrera en el boxeo, luego de sufrir un accidente automovilístico en el que resultó herido y dos de sus amigos más cercanos perdieron la vida.

El tío de Anthony Joshua revela que podría dejar el boxeo

De acuerdo con The Punch, el tío del boxeador británico, Adedamola Joshua, aseguró que su sobrino está considerando seriamente retirarse del boxeo tras el trágico accidente ocurrido en Nigeria.

Anthony Joshua acompaña a la familia de los amigos que murieron en el accidente de auto (IG anthonyjoshua)

El pugilista inglés, de 36 años, sobrevivió a un incidente automovilístico que cobró la vida de dos miembros clave de su equipo profesional, lo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su futuro dentro del deporte.

“Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos alegra mucho“, reconoció Adedamola Joshua desde su residencia en Nigeria.

El tío del excampeón agregó que para la familia cada combate era una experiencia angustiante. “Cada vez que lo derriban en el ring, sentimos que el corazón se nos sale del pecho”, explicó, al recordar que muchas de sus peleas fueron especialmente traumáticas.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si Anthony Joshua había confirmado directamente su decisión, su tío respondió con un rotundo “sí”. Sin embargo, hasta el momento el boxeador no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir su retiro.

Anthony Joshua se compromete a ayudar a familias de sus amigos que fallecieron

Tras el accidente en el que murieron Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, amigos cercanos y miembros de su equipo, Anthony Joshua se comprometió a ayudar a sus familias de por vida.

Anthony Joshua apoya a la familia de sus amigos que murieron en accidente de auto (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

El pasado 4 de enero de 2026, el boxeador rompió el silencio al compartir en redes sociales fotografías junto a los familiares de las víctimas, acompañadas de un breve pero emotivo mensaje:“Guardianes de mis hermanos”.

Una fuente cercana al pugilista señaló que Joshua es extremadamente leal a su círculo cercano y que su equipo profesional ha sido prácticamente el mismo desde el inicio de su carrera.

Ghami y Ayodele formaban parte fundamental de ese grupo: uno como entrenador personal y el otro como entrenador de fuerza.

Próxima pelea de Anthony Joshua queda en suspenso

Mientras el futuro de Joshua permanece en duda, Tyson Fury confirmó recientemente su regreso a los cuadriláteros tras salir del retiro, según AP, lo que había reavivado las especulaciones sobre un esperado duelo entre ambos en 2026.

Anthony Joshua y Kevin Latif Ayodele Latz

“He estado fuera por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta. Tengo 37 años y sigo golpeando. No hay nada mejor que golpear hombres en la cara y que te paguen por ello. El 2026 es el año”, publicó Fury en sus redes sociales.

El británico había anunciado su retiro luego de perder por segunda ocasión ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024. Antes de esas derrotas, Fury se mantenía invicto con 34 victorias y un empate en 35 peleas.

Aunque no mencionó directamente a Joshua como posible rival, las especulaciones crecieron tras la victoria del excampeón sobre Jake Paul. Sin embargo, el combate ahora está en duda debido al accidente y a la posible decisión de Joshua de colgar definitivamente los guantes.